Todas las novedades de Movistar Plus+ para 2025: de 11 nuevas series al reality de ‘Las Berrocal’

Movistar Plus+ es, sin duda, una de las plataformas de streaming más importantes del panorama nacional. Su evolución ha sido constante y ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos con las llegadas de competidores tan fuertes como Netflix, Disney Plus o HBO MAX (ahora rebautizado como MAX). Sus series siempre son sinónimo de calidad, y casi siempre unen a crítica y público. Recordemos por ejemplo, uno de sus grandes éxitos como fue ‘La Mesías‘, la serie de Los Javis. Este octubre, su director de contenidos Domingo Corral, ha aprovechado para hablar sobre el futuro de Movistar Plus+ y qué series nos llegarán este próximo año 2025, y la lista es muy jugosa.

«Desde Movistar Plus+ apostamos por la calidad y ambición artística, la cercanía desde las historias locales, con mirada y vocación de público”. Así quiso mostrar su compromiso con la creatividad que destila el servicio por los cuatro costados. » “Mandan los creadores y las historias que nos proponen, y el mejor tono que creemos para ellas”. Y nunca mejor dicho, porque en el próximo año llegan una serie de propuestas muy diferentes entre sí pero que prometen dar mucho de qué hablar.

Las series que llegarán a la plataforma a finales de 2024

Los años nuevos

Imagen promocional de ‘Los años nuevos’, la serie de Rodrigo Sorogoyen.

Sinopsis: Ana cumple 30 años el día de Año Nuevo con la vida aún por resolver: vive en un piso compartido, no le gusta su trabajo, cambia a menudo de amigos… Óscar cumple 30 años el día de Nochevieja con la vida casi resuelta: médico vocacional, amigos fieles y una relación que va y viene. Justo cuando los dos llegan a la treintena se conocen, se enamoran y comienzan una relación que se alargará diez años.

Este recorrido vital a una pareja durante 10 Nocheviejas es una de las obras más personales de Rodrigo Sorogoyen, y llega con unas críticas maravillosas. La serie está protagonizada por Iria del Río y Francesco Carril. La serie ha sido creada por Sara Cano, Paula Fabra y el propio Sorogoyen, que dirige cuatro de los diez episodios protagonizados por Iria del Río y Francesco Carril. Junto a Sorogoyen, dirigen Sandra Romero y David Martín de los Santos.

Celeste

Sinopsis: Celeste es la gran estrella de la música latina. Sus canciones son un fenómeno mundial. Sus conciertos llenan estadios. Tiene su propio perfume, su propia marca de lencería y una melena kilométrica que promociona su propio champú. Pero esta serie no trata sobre ella. La verdadera protagonista de ‘Celeste’ es Sara Santano, una inspectora de Hacienda que ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos. Eso es lo único que ha hecho desde que se sacó las oposiciones siendo una veinteañera hasta hoy que, después de más de treinta años entregados a la Agencia Tributaria, ha llegado el momento de prejubilarse.

O eso creía ella. Porque el último día recibe el encargo más importante de su carrera: demostrar que Celeste, la gran estrella latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos. Una misión de la que dependen veinte millones de euros para las arcas españolas. Para ello, Sara tendrá que aparcar su vida para recorrer la de Celeste y demostrar que pasó aquí 184 días. La mitad del año más uno.

Descrita como “‘Zodiac’ pero con IRPF” por su creador, tendrá de protagonistas a Carmen Machi como la inspectora de Hacienda, y a la mexicana Andrea Bayardo dando vida a la superestrella latina Celeste. Manolo Solo, Andrea Bayardo, Antonio Durán Morris, Aixa Villagrán, Clara Sans, Jesús Noguero y Marc Soler completan el reparto de la serie, dirigida por Elena Trapé (‘Els encantats’) con guiones de San José, Daniel Castro y Oriol Puig.

Querer

Sinopsis: Tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, Miren abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo: conocer la verdad.

‘Querer’ es una de las series de la temporada. Movistar Plus+ sigue confiando en talento nacional, y esta ficción ha sido creada, dirigida y escrita por Alauda Ruiz de Azúa (‘Cinco Lobitos’). Además, en su reparto cuenta con Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau, Iván Pellicer y Loreto Mauleón. Una historia profunda y visceral que gira en torno a la violación y el abuso en el matrimonio. Un tema espinoso, muchas veces tabú, y ahora lamentablemente de rabiosa actualidad.

Las nuevas series españolas de Movistar Plus+ para 2025

La canción

La hemos tarareado mil veces, un país entero no pudo sacársela de la cabeza.

'La Canción', una nueva serie original Movistar Plus+ que narra la increíble historia detrás de la victoria de Massiel en Eurovisión.

Con #PatrickCriado, #CarolinaYuste, #AlexBrendemühl y #MarcelBòrras pic.twitter.com/p9Y50iyktT — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) October 9, 2024

Sinopsis: España, 1968. Esteban Guerra es un joven y ambicioso ejecutivo que intenta destacar desde su deslucido puesto en los pasillos de TVE. Pero no es fácil que te den una oportunidad, a menos que se trate de un marrón. Esteban ve claro su momento cuando le encargan una misión a priori imposible para la España de entonces: ganar el festival de Eurovisión. Pocos meses después, Massiel se alzaba como vencedora del concurso con el “La la la”. Un éxito cimentado en un estribillo infalible, una cantante icónica, un empeño político y una increíble sucesión de accidentes. Esta es la historia del azaroso (o no tanto) camino hasta aquella victoria.

Con un reparto en el que destacan nombres como Patrick Criado (‘Antidisturbios’), Alex Brendemühl (‘Reina roja‘), Carolina Yuste(‘Saben aquell’) y Marcel Borràs (‘Galgos‘, ‘El Inmortal’), esta serie nos llevará directamente al Festival de Eurovisión de 1968. Sí, el año en el que ganó Massiel. Una ficción de época sobre uno de los hitos de nuestro país en el popular certamen. Creada por Fran Araújo y Pepe Coira (‘Rapa‘), y dirigida por Alejandro Marín (‘Te estoy amando locamente’).

El centro

Juan Diego Botto, Tristán Ulloa, Elena Martín, Clara Segura y Elisabet Casanovas, protagonistas de ‘El centro’.

Sinopsis: un thriller de espionaje actual y realista que explora los retos personales y profesionales a los que se enfrentan un grupo de Oficiales de Inteligencia del CNI en un mundo convulso que nos recuerda a los tiempos de la Guerra Fría.

‘El Centro’ es una de las nuevas series de Movistar Plus+, esta vez dirigida por David Ulloa y escrita por David Moreno, quienes ya trabajaron juntos en ‘El Inmortal’. La serie, que cuenta con un reparto muy coral, está encabezada por Juan Diego Botto, Tristán Ulloa, Elena Martín, Clara Segura y Elisabet Casanovas. Lo importante de esta serie es que tendrá cooperación por parte del CNI, algo que supone un hito sin precedentes en nuestra ficción nacional.

Los sin nombre

Miren Ibarguren es la protagonista de ‘Los sin nombre’.

Sinopsis: Siete años después de que asesinaran su hija, Claudia recibe una llamada que vuelve a sacudir su vida: “Mamá soy yo, ven a buscarme”. Con la ayuda de Salazar, el expolicía que llevó el caso, iniciará una búsqueda desesperada para descubrir la verdad.

Este thriller psicológico creado por Pau Freixas (‘Todos mienten’) y Pol Cortecans (‘Citas’), basado en la novela de Ramsey Campbell, contará con Miren Ibarguren como protagonista, aprovechando para mostrar su lado más dramático. En el reparto estará acompañada por Rodrigo de la Serna (‘La casa de papel’) y Milena Smit (‘La chica de nieve’).

Yo siempre a veces

Sinopsis: Cuenta la historia de una madre soltera por accidente que tiene dificultades para salir adelante en Barcelona.

Los Javis vuelven a la cara después de ‘La Mesías’ con una nueva serie producida por su Suma Content para Movistar Plus+. ‘Yo siempre a veces’ ha sido creada por Marta Bassols y Marta Loza, dirigida por Claudia Costafreda, Ginesta Guindal y Marta Loza, y producida por Javier Ambrossi y Javier Calvo. Una serie tierna y cruda, llena de frescura, que combina lo cómico con lo amargo de la vida de nuestra protagonista.

La vida breve

Imagen promocional de ‘La vida breve’.

Sinopsis: una ficción que recrea los sorprendentes acontecimientos que tuvieron lugar durante el reinado más corto de la historia de España con el monarca más desconocido: Luis I, hijo de Felipe V.

Esta comedia de época es una historia bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, nos habla sobre la historia de Luis I el Breve. Su reparto está encabezado por Javier Gutiérrez, Leonor Watling, Carlos Scholz y Alicia Armenteros.

🤴 Comienza el rodaje de #LaVidaBreve, la nueva serie original Movistar Plus+.



Creada por Cristóbal Garrido (@MatadmeMucho) y Adolfo Valor, cuenta la 𝐛𝐫𝐞𝐯𝐞 historia del 𝐛𝐫𝐞𝐯𝐞 reinado, el 𝐛𝐫𝐞𝐯𝐞 matrimonio y la 𝐛𝐫𝐞𝐯𝐞 vida de Luis I… el 𝐁𝐫𝐞𝐯𝐞. pic.twitter.com/TilCaBsywL — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) January 30, 2024

La caza. Irati

Imagen del rodaje de ‘La caza. Irati’.

Sinopsis: Un equipo de la UCO se traslada hasta la selva de Irati (Navarra) cuando los habitantes de una pequeña aldea descubren el cadáver de una mujer colgado de un árbol. En esta ocasión, el teniente Ernesto Selva trabajará a las órdenes de Gloria Mencía. Con lo que no cuenta Ernesto es con la incorporación de Sara Campos, que en lugar de dejar el Cuerpo cuando Víctor fue asesinado, ahora trabaja como psicóloga en la Sección de Análisis del Comportamiento delictivo de la Guardia Civil. Pero los misteriosos asesinatos y las desapariciones se siguen sucediendo y, por primera vez, nuestros investigadores barajan la idea de un asesino en serie que se esconde en lo más profundo del bosque más grande de España, rodeado de historias y viejas leyendas. Un asesino que no saben si es humano y al que algunos llaman “La Criatura”.

Megan Montaner, protagonista de la serie, ya avanzó que la popular ‘La caza‘ había sido renovada por una cuarta temporada. Pero, cuando todos dábamos por hecho que volveríamos a verla en TVE, ha llegado Movistar Plus+, adelantando a la cadena pública por la derecha. Dirigida por Rafa Montesinos (‘El Inmortal’) y Javier Pulido (‘La Caza’), y escrita por Agustín Martínez, Luis Moya e Isa Sánchez, volverá a contar con la propia Megan Montaner, a la que se suman Megan Montaner, Félix Gómez, Silvia Alonso y Roger Casamajor.

Garbo

Sinopsis: Un solo hombre, sin más armas que su imaginación, consiguió engañar a la mayor potencia militar del mundo. Ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Aquel hombre era un español, Juan Pujol, rebautizado como Garbo por su extraordinario talento para la ficción. Hizo creer a los alemanes que el desembarco de Normandía no era más que una maniobra de distracción y su intervención fue decisiva para la derrota de la Alemania nazi.

Este proyecto, aunque todavía está en desarrollo, por lo que no se sabe en qué fecha llegará, sigue en proceso en Movistar Plus+. Pepe Coira, Fran Araújo y Jorge Coira son el equipo detrás de la ficción, pero por ahora no se han mostrado más detalles sobre esta.

Las series internacionales de Movistar Plus+ para 2025

‘Outlander’ regresa a Movistar Plus+.

Familias como la nuestra (estreno en noviembre), la primera serie de televisión de Thomas Vinterberg, ganador de un Oscar, que se sitúa en un futuro cercano en el que la población de Dinamarca es evacuada por una inminente inundación masiva provocada por el cambio climático.

Outlander llegará con la segunda parte de su séptima temporada en exclusiva a la plataforma el próximo el 23 de noviembre. La serie, inspirada en el bestseller de Diana Gabaldon y protagonizada por Caitriona Balfe y Sam Heughan, llegará a su final en 2025 con el estreno de su octava temporada, que también se podrá ver en exclusiva en Movistar Plus+.

Outlander: Sangre de mi sangre, la precuela de la popular serie que tanto funciona a la plataforma, también podrá verse a partir del año que viene en Movistar Plus+.

Los reality de Movistar Plus+ para 2025

Las Berrocal

El nuevo docureality de Movistar Plus+ seguirá al clan Berrocal.

‘Las Berrocal’ son mucho más que glamour, éxito y elegancia. Forman un clan de cuatro mujeres con personalidades arrebatadoras y una manera muy particular de mirar la vida. En un mundo complejo, ellas han creado un universo propio en el que se cuidan y se apoyan mutuamente, a pesar de las diferencias generacionales. Ahora, van a “desnudarse” para dejarnos entrar en su mundo, lleno de luces y de sombras, y ayudarnos a comprender cómo han llegado a convertirse en lo que son. ‘Las Berrocal’ es una serie docureality original Movistar Plus+ de 4 episodios en colaboración con The Pool.

Este reality, al más puro estilo de ‘Las Kardashian’, seguirá a Vicky Martín Berrocal, su hija Alba Díaz, su madre Victoria Martín Serrano y su hermana Rocío.

Los documentales de Movistar Plus+ para 2025

Leiva

Movistar Plus+ sigue en su línea de documentales centrados en cantantes de nuestro panorama nacional (‘Bisbal‘, ‘Raphaelismo’, ‘Esta ambición desmedida‘), y ahora nos trae este próximo 2025 un retrato sobre el ex-cantante de Pereza, Leiva. Una película documental original Movistar Plus+ en colaboración con Blur, creada y producida por Mario Forniés con guion y montaje de Lucas Nolla. En la cinta veremos un retrato íntimo de Leiva durante un periodo en el que se encuentra terminando su gira más grande y enfrentándose al parón posterior, afrontando en el camino una operación en las cuerdas vocales que definirá su futuro.

Domingo Corral ha destacado en la presentación además que los documentales sigue siendo prioridad para Movistar Plus+. Sobre todo centrándose en “biografías originales de personajes que forman parte de la memoria colectiva y ayudan a entender nuestra historia”. Además de la gran apuesta por documental internacionales “para explicar desde distintos puntos de vista y con rigor los conflictos sociopolíticos y bélicos más relevantes del momento”.

Los estrenos de películas para 2025

La presentación de contenidos para 2025 de Movistar Plus+ también ha tenido un hueco para el cine. Así, la plataforma reafirma su apuesta histórica por el cine español y continúa creando producciones originales cuyas claves son «la libertad creativa, la apuesta por los productores independientes y las salas de cine como primera ventana, antes de su estreno en plataforma»,como ha explicado Domingo Corral. Se trata de películas «con ambición artística y calidad de producción, con vocación de llegar al público», para las que Movistar Plus+ cuenta con autores con una mirada propia.

Entre los próximos proyectos destacan sobre todo, los rodajes de las próximas películas de Alauda Ruiz de Azúa, ‘Los Domingos’, y de Rodrigo Sorogoyen, ‘El ser querido’. La directora de ‘Querer’ y ‘Cinco lobitos’ regresa al cine con esta película original Movistar Plus+ en colaboración con Sayaka Producciones, Buenapinta Media, Think Studio y Colosé Producciones. Su película iniciará su rodaje en la primera mitad de 2025 en distintas localizaciones del País Vasco. Mientras que la nueva ficción de Rodrigo Sorogoyen contará con Javier Bardem y Victoria Luengo como protagonistas, y cuyo rodaje comenzará en enero de 2025 en Canarias.

A lo largo del 2025 se estrenará la película de Oliver Laxe (‘O que arde’, 2019), protagonizada por Sergi López y el joven Bruno Núñez (‘La Mesías’), y ‘Los Tigres’, la nueva película de Alberto Rodríguez. Un thriller protagonizado por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie y escrito por Rafael Cobos junto al propio director. Además, habrá un espacio privilegiado para la llegada al streaming de la última película de Pedro Almodóvar ‘La habitación de al lado‘.