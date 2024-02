Massiel deja sin habla con esta reacción cuando le nombran a la ‘Zorra’ de Nebulossa

Massiel acudía este jueves 8 de febrero a la premiere de ‘Terapia por parejas’, el documental de Gaizka Urresti. Y, como era de esperar, los periodistas que cubrían el evento querían conocer su opinión sobre ‘Zorra’, la canción con la que Nebulossa nos representará en Eurovisión el próximo 11 de mayo en Suecia.

Su reacción al ser preguntada por el tema era cuanto menos sorprendente. «No, no, ni se te ocurra«, comentaba a un reportero de Europa Press nada más escuchar la pregunta. Y añadía: «Vengo a ver a dos cantantes de Óscar», haciendo referencia a Rozalén y Marwan que forman parte del proyecto. Al preguntarle por si iba a ver la actuación, la artista se iba por la tangente: «No lo sé, pero a ti que más te da lo que me gusta a mí«.

La sorpendente reacción de Massiel al preguntarla por ‘Zorra’

«Deja de preguntar tonterías«, sentenció Massiel, dejando claro que no iba a seguir hablando del tema. «Pero es que ha tenido mucho revuelo», le recordó el reportero. «Vale, pues hala, revuelo», concluyó la cantante del ‘La, La, La’, antes de marcharse. Está claro que a ella no le ha hecho ninguna gracia que un tema como ‘Zorra’ nos represente en Eurovisión.

La victoria de Nebulossa en el ‘Benidorm Fest’ el pasado sábado tuvo reacciones de todo tipo. Mientras que muchos rostros conocidos salieron en defensa de ‘Zorra’, como Carla Antonelli, Isabel Rábago, Mario Vaquerizo e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, otros muchos se han posicionado en contra de la canción. Tal es el caso de Alessandro Lequio, Massiel, Vicky Larraz o Manu Tenorio, uno de los más duros con el tema, que ya es todo un hit en España.

Uno de los últimos en dar su opinión al respecto ha sido Jorge Javier Vázquez. A través de su blog de ‘Lecturas’, el presentador de ‘Supervivientes’ reconoce tener «dudas» sobre si ‘Zorra’ gustará en Eurovisión. Y es que, para él, «uno de los principales problemas que tiene Nebulossa es que sus miembros tienen pocas ganas de Eurovisión. A simple vista les falta hambre de certamen y los veo poco enérgicos a la hora de enfrentarse a la durísima promoción que les espera».