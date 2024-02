Gran controversia por este detalle de los Javis que se ha captado en los Goya 2024

Este sábado 10 de febrero, el cine español se ha vestido de gala para celebrar los Goya 2024. Una gala que ha contado con Ana Belén, Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, como maestros de ceremonia tomando el relevo de Clara Lago y Antonio de la Torre, los encargados de conducir la gala del año pasado.

La gala arrancaba con Los Javis vestidos con un pijama mientras estaban sentados en un sofá esperando que comenzaran los Premios Goya. «Javi, ¿Qué hora es?», le preguntaba Ambrossi a su pareja. «Las 22:04», le respondía él. «¿Y la gala de los Goya no empezaba a las 22?», repreguntaba Javi. «Si no tienen ni publicidad ni nada, qué raro. Javi ¿no te gustaría que nos llamaran un año para presentar la gala?», le decía Ambrossi a lo que Calvo respondía que él ya la tenía soñada desde hace años.

Es entonces cuando Los Javis piensan en hacer la gala de los Goya con una diva como Ana Belén y justo en ese momento la cantante y actriz aparecía. «Vuestros sueños se han hecho realidad porque mi gala soñada la presento hoy con vosotros», les confiesa ella mientras el telón se abre y aparecen frente a todos los invitados.

«Buenas noches. Perdonad», dicen Los Javis al ver que estaban en pijama. Después los directores explicaban que les encantaría contar con Amaia al piano para abrir la gala. «Ya ha arrancado la gala de los Premios Goya», les decía entonces Ana Belén. «Pero Ana, qué estamos en pijama», le decían los dos a su compañera justo antes de que ella se los quitara y desvelara los looks oficiales de Los Javis como presentadores.

Un estilismo que a decir por la reacción de las redes no ha sido muy bien recibido por los espectadores. «El vestuario de los Javis parece que se lo hubiera elegido su peor enemigo. Más valdría que se hubieran quedado en pijama», exponía un usuario.

Pues los Javis esos estaban mejor con el pijama que con los ropajes esos raros que se han puesto, Ana Belén 👌#Goya2024 — Rafa Aniki (@rafa_aniki) February 10, 2024

No obstante, más allá del look, si ha habido algo que si que ha sido aplaudido por todos ha sido el alegato contra la violencia contra las mujeres que hicieron tanto Los Javis como Ana Belén después del openning musical con Amaia y David Bisbal. «Desde aquí queremos decir a las víctimas de violencia sexual que no están solas y que su testimonio es admirable y muy valiente. Que su valor para denunciar consiga que estas palabras se transformen en hechos. Aquí en el cine también se acabó«, decían.