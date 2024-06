Matamoros enseña una prueba de los tejemanejes de la directiva de ‘Supervivientes’ y es definitiva

Hace unos días, Kiko Matamoros fue muy crítico con la dirección de ‘Supervivientes’ llegando incluso a amenazarles con destapar todas sus corruptelas. Este jueves, Jorge Javier Vázquez no dudaba en ironizar sobre las críticas del que fue su compañero en ‘Sálvame’ al bromear con que estaba todo pactado.

Este viernes, Kiko Matamoros ha dicho basta en ‘Ni que fuéramos’ contestando a las palabras de Jorge Javier Vázquez. Pero además, el colaborador no ha dudado en poner un audio de su hija Laura cuando todavía estaba en Honduras que destapa a la organización.

«A mí me hace relativa gracia esto porque me obliga y me hace demostrar que yo no miento. Cuando yo hablo de que se ha manipulado el programa, de que al espectador se le sirve una cosa y por detrás pasa otra y como se interactúa o se ha interactuado no miento porque no tengo ninguna necesidad», empezaba diciendo Kiko asegurando que alguien cercano a Ángel Cristo le había contado que él también pudo interactuar con él cuando todavía estaba en Honduras.

«Yo puedo demostrar que es verdad todo lo que he dicho y sin dar los nombres porque han sido dos personas con las que yo he estado en contacto, dos personas que estaban en Honduras y repito que no era ningún técnico, sino gente con alta capacidad directiva y con peso a la hora de tomar decisiones en el concurso, es decir la cúpula», explicaba Kiko Matamoros dejando claro que sus interlocutores eran gente de la dirección de Cuarzo Producciones.

Tras ello, Kiko insistía en que iba a destapar toda la verdad de las triquiñuelas que se han hecho en ‘Supervivientes’ aunque lo hacía con pesar. «El otro día me fui mal porque tengo cierto complejo de culpabilidad, se me pidió que no desvelara estas cosas pero sois vosotros los que me estáis obligando», aseveraba el colaborador.

«Yo tengo capturas que puedo demostrar y enseñar donde se ve las personas con las que he estado en contacto y las conversaciones y cambio de información que hemos tenido. No voy a dar ni voy a enseñar en pantalla los nombres de estas personas porque me pidieron por favor que no lo diga porque te juegas mi carrera y no voy a ser tan hijo de… Pero si persistís nos vamos a ver en un juzgado y lo va a ver todo el mundo», proseguía destacando Kiko Matamoros.

Era después cuando Kiko Matamoros destapaba la gran bomba. Él habló con la directiva de la productora y llegó a hablar con su hija Laura cuando fue expulsada antes de saberse que iba a ser repescada. «Esta conversación se produce cuando a Laura la han expulsado la primera vez y yo le llamo para preguntar cuándo regresa por sus hijos, por tener información para poderlos ver al día siguiente de regresar a España y lo que e vienen a decir es espérate porque se va a quedar en el concurso antes de saberse nada de la repesca», relataba Kiko.

«Para que vean como manejan los tiepos y las expulsiones. Me dicen estamos viendo la forma de hacer para que se quede y yo les digo que propongan una repesca. Yo confío mucho en esta gente porque he trabajado muchísimos años en muchos programas y tenía respeto profesional y cariño personal. Me duele lo que ha pasado porque he dejado en el camino a dos personas que yo consideraba amigos», destacaba el colaborador.

«Yo hablo con esta señora y me dice que está negociando con Laura. Se ha decidido que se va a cambiar de defensor en plató y me pregunta ella si me parecía bien que lo haga Diego y a cambio darle una pequeña remuneración y yo le dije que sí porque Tuco no lo hizo bien y me piden que intermedie», proseguía contando Kiko.

Después, Kiko Matamoros no se ha contenido y ha hecho público un audio de Laura Matamoros antes de ser repescada que deja completamente vendida a la organización de ‘Supervivientes 2024’ y a la cadena. «Porque no hablas con Jaime Guerra y te reconcilias, aquí te espero con los brazos abiertos. Dile a Diego que necesitamos hablar con él y a ver si puede venir a defenderme. Ya sé cómo está todo pero hay que movilizar un poco todo», se escucha decir a Laura.

Con todo ello se ha podido demostrar todos los tejemanejes que hay con ‘Supervivientes 2024’. Y es que con el testimonio de Kiko y el audio de Laura ha quedado claro que estaba todo preparado para que en la repesca Laura Matamoros ganara por interés del concurso antes incluso de que el público lo supiera y pudiera votar.