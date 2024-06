Logan Sampedro se suma a ‘Supervivientes All Stars’ y lanza este claro aviso a Sofía Suescun

Logan Sampedro es el nuevo concursante confirmado de ‘Supervivientes: All Stars’; la nueva edición del reality de supervivencia que próximamente podrá verse en Telecinco. Ante la cercanía del estreno de esta versión, la cadena se encuentra en pleno proceso de promoción, lo que implica la confirmación de los primeros concursantes.

Cabe recordar que el reality ya ha confirmado a tres concursantes que en breve partirán rumbo a los Cayos Cochinos. La primera fue Sofía Suescun a la que le siguió Adara Molinero. Hasta ahora Bosco Blach fue el último confirmado, un puesto que Logan Sampedro ha ocupado tras la emisión del debate dominical de ‘Supervivientes 2024’.

Y es que Sandra Barneda ha sido la encargada de confirmar a Logan Sampedro como concursante oficial. Tal y como han hecho sus predecesores a excepción de Sofía Suescun, el recién confirmado ha entrado en plató donde Sandra Barneda le ha recibido entregándole la antorcha que le confirma como concursante.

En su reaparición, Logan Sampedro ha hablado sobre su vida actual alejado de las cámaras: «Ahora genial, estoy apartado de todo. Soy ermitaño, pero tampoco paso todos los días ahí. Estoy con mi familia y amigos solo que me estoy construyendo una montaña por ahí perdido».

El recién confirmado también ha abordado muy por encima sus planes de cara a su participación: «Lo voy a intentar hacer mejorar todavía, tengo nuevos objetivos, pero no los voy a desvelar todavía. Ya los veréis, así que genial. Súper motivado».

🔥 Logan Sampedro, finalista de S|V 2018, concursante oficial de S|V ✨️ All Stars ✨️ pic.twitter.com/ugSB6EncwD — Mediaset España (@mediasetcom) June 2, 2024

El pasado de Logan Sampedro en ‘Supervivientes’

Cabe recordar que el concursante ya participó en el reality de supervivencia en el año 2018 donde coincidió con Sofía Suescun, ya confirmada para esta nueva edición que prepara Telecinco. Por ello, el fichaje de Sampedro supone un revulsivo debido a las polémicas que protagonizó con Suescun en los Cayos Cochinos. De hecho, llegaron a besarse detrás de las cámaras durante su edición. Una trama que recuerda a la protagonizada por Marieta y Gorka Ibarguren.

Precisamente sobre su encuentro con Sofía Suescun, Logan Sampedro ha comentado: «No es lo que creéis. Yo me llevo muy bien con ella y con su madre. Me llevo muy bien con ella. Es una relación súper cordial. Me alegro de que vaya y ojalá llevarme genial con ella y apoyarnos y si llegamos otra vez a la final, revancha».