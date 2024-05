Exclusiva: Bosco Martínez-Bordiú, concursante de ‘Supervivientes All Stars’ junto a Adara

Bosco Martínez-Bordiú, ganador de ‘Supervivientes 2023’ contra todo pronóstico, será concursante oficial de la versión ‘All Stars’ según ha conocido en exclusiva El Televisero. Una edición especial para celebrar los 20 años del formato que ya ultima Telecinco para su emisión este próximo verano una vez que acabe la presente edición, que ya ha entrado en su fase final.

El sobrino de Pocholo regresa a Honduras tan solo un año después de alzarse con el cheque de 200.000 euros, y su fichaje es doblemente sorprendente y jugoso porque allí tendrá que verse las caras con su expareja Adara Molinero, que fue confirmada anoche durante la entrega de ‘Tierra de Nadie’.

Los dos estrecharon una insospechada complicidad como compañeros de concurso en la pasada edición, que afloró en esa final de ‘Supervivientes 2023’ con un beso en pleno directo que pocos vieron venir. A partir de ahí se forjó una relación aparentemente consolidada, pero apenas dos meses después, en agosto, se produjo la ruptura.

Aunque ni Bosco Martínez-Bordiú ni Adara Molinero quisieron entrar en los pormenores de esa separación, sí dejaron claro que se debía a que ambos se encontraban en una situación vital muy diferente. No obstante, existen dudas de si esa bifurcación de caminos fue amistosa o no y eso lo podremos comprobar en ‘Supervivientes All Stars’.

Con su elección como leyenda para formar parte de esta experiencia, queda claro que en Telecinco y en Cuarzo, la nueva productora del concurso, quieren forzar un reencuentro entre Adara y Bosco. Bien para reavivar la chispa del amor o bien para generar conflicto entre ellos. En cualquier caso, contenido asegurado.

Además, Bosco Martínez-Bordiú también compartirá este desafío, que correrá también a cargo de Jorge Javier Vázquez como presentador titular, con otros sonados ganadores de ‘Supervivientes’ como Sofía Suescun en 2018 y Olga Moreno en 2021.