Sofía Suescun retrata a Adara Molinero con este grueso calificativo ante ‘Supervivientes All Stars’

Hace unas semanas Telecinco confirmó la noticia más esperada por los seguidores de ‘Supervivientes’, la llegada de ‘Supervivientes All Stars’ que contará con ganadores y finalistas de todas sus ediciones. Por el momento ya han sido confirmados Sofía Suescun, Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú.

De esta forma, por primera vez veremos convivir a las dos reinas por excelencia de los realities de Telecinco, Adara Molinero y Sofía Suescun. Ambas cuentan con una gran legión de seguidores a sus espaldas. Por tal motivo, Darío del Alcázar, reportero de ‘Socialité’, preguntó a la novia de Kiko Jiménez durante un evento por su futura compañera en Honduras y su respuesta fue más cuanto menos sorprendente.

«La verdad es que no he convivido nunca con Adara», se limitó a decir la influencer. Ante tan escueta respuesta, el periodista insistió: «No estás muy entusiasmada con ella. ¿O sí?». «Bueno… es que tampoco ha sido mi amiga», dejaba claro la hija de Maite Galdeano. Sin embargo la cosa no quedó ahí.

Sofía Suescun aclara quién la defenderá en ‘Supervivientes All Stars’

Acto seguido, Darío del Alcázar le preguntó a Sofía Suescun qué es lo que más le gusta de Adara. Tras tener que pensárselo durante unos segundos, finalmente dijo que «es valiente». Una breve definición que provocaba las risas en el plató de ‘Socialité’. «Es una bonita forma de salir del paso», ha dicho María Verdoy. ¿Qué le parecerá a la hija de Elena Rodríguez estas declaraciones?

Hace unos días, en declaraciones a Europa Press, Sofía Suescun aseguraba que las personas encargadas de defenderlas en el plató serán su madre, Maite Galdeano, y su hermano, Cristian Suescun. Para los malpensados, se ha apresurado a aclarar que «Kiko también, pero cuando quiera porque volverá el pobre cansadito», ha dicho, haciendo referencia a su chico, recién expulsado de ‘Supervivientes 2024’.