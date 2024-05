Sofía Suescun habla ante lo ocurrido con Kiko Jiménez al acabar la gala de ‘Supervivientes’

‘Supervivientes’ acabó este jueves con escándalo: sin resolver la expulsión entre Kiko Jiménez y Blanca Manchón. El guion marcaba que el resultado del televoto se iba a anunciar al finalizar la gala pero finalmente no fue así y la audiencia se quedó plantada y desconcertada. También la propia Sofía Suescun como así compartió en redes.

Por razones que se nos escapan, la dirección del concurso frenó abruptamente a Jorge Javier Vázquez para que no conectara con la playa en la que se encontraban Kiko y Blanca pese a que él estaba dando paso e intentando abrir conexión como así estaba estipulado en la escaleta. Hasta el presentador se quedó un tanto descolocado.

Así, Jorge, por órdenes totalmente improvisadas de la cúpula de ‘Supervivientes’, solo pudo enredar en Palapa y hacer correr el tiempo hasta despedir la emisión; quedando abortada misteriosamente la expulsión y sin ofrecerse explicaciones de por qué no se resolvía el televoto como así se había prometido.

Evidentemente, algo debió pasar entre Kiko Jiménez y la organización del reality para que ni siquiera pudieran conectar con ellos. Se sospecha de un gran altercado. Minutos antes ya se vio al novio de Sofía Suescun muy rebotado con su expulsión. Pareció que había tenido algún desencuentro con el equipo y que se sentía decepcionado con el mismo por motivos que también se nos escapan, pues esta edición está rodeaba de un gran oscurantismo.

El desconcierto y la preocupación por saber qué había sucedido para tener que cortar la gala sin expulsar -algo que jamás ha pasado en ‘Supervivientes’- reinó entre el público y, por supuesto, en Sofía Suescun, que se quedó inquieta al no darse ningún tipo de explicación al respecto. «Me he quedado preocupada por Kiko…«, ha escrito la influencer.