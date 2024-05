Los 9 estrenos semanales más esperados en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o HBO Max

Tras ese puente más que necesario de comienzos de mayo, ahora tenemos unos días para recuperar fuerzas y volver al trabajo, porque no queda otra. Ojalá pudiéramos vivir eternamente tirados en una playa bebiendo margaritas. Pero como por ahora no estamos en ese punto vital, qué mejor que ver alguno de estos estrenos que nos traen plataformas como Netflix o Movistar Plus+ para pasar el rato. Y es que esta semana vienen unas cuantas cosas muy interesantes. Si no nos creéis, echadle un vistazo a nuestra lista.

Porque ahí tenemos el nuevo true crime de Netflix, ‘El rey del cachopo’, con uno de los casos más brutales de los últimos años en España. Seguramente hasta recordéis todo lo que ocurrió, pero siempre es mejor verlo en una plataforma, desde la comodidad de casa, y que se conozca bien el caso, para hacer algún tipo de justicia a la víctima Heidi Paz. Y no es la única serie de misterio que nos llega esta semana, porque ahí tenemos ‘Las largas sombras’ de Disney Plus, el regreso de las ‘Pequeñas Mentirosas’ a HBO Max, o la ‘Materia Oscura’ de Apple TV+.

Además, tenemos la gran ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, ‘La zona de interés’, que nos llega gracias a Movistar Plus+ y Filmin; o la remasterización del clásico de Los Beatles ‘Let it be’. Una semana repleta de estrenos para todos los gustos. ¿Os los vais a perder?

Estrenos en Netflix

El rey del cachopo (MINISERIE)

El rey del Cachopo, en su auge. / NETFLIX

Sinopsis: El Rey del Cachopo fue uno de los casos más mediáticos de los últimos años. Las televisiones y medios de toda España se hicieron eco de la truculenta historia, en la que César Román, conocido coloquialmente como ‘El Rey del Cachopo’, fue juzgado y condenado por asesinar y descuartizar a su pareja Heidi Paz. Esto destapó una telaraña de secretos, falsas identidades, crímenes y el relato de un personaje que vivía entre la fantasía y la realidad.

Han pasado casi 6 años desde uno de esos casos que conmocionan a una sociedad. En este caso, el de César Román, acusado de matar y descuartizar a su pareja. Él era conocido como ‘El rey del cachopo‘, y su historia sigue sorprendiendo a día de hoy. Tras descuartizar a su pareja, le amputó las piernas, los brazos, la cabeza y los pechos, escondiendo el torso en una maleta, en una nave donde iba a montar su sexto restaurante. Un caso de los más truculentos de nuestra historia reciente. Actualmente, ha recurrido al Tribunal Constitucional su pena. Porque César está condenado 15 años de libertad vigilada, así como el pago de una indemnización a los hijos de Heidi de 142.229 euros a cada uno y a su madre de 100.000.

Y si hay una plataforma experta en este tipo de docuseries de true crime, esa sin duda es Netflix, que acaba de estrenar la serie de ‘El caso Asunta‘, con unas críticas muy entusiastas.

Fecha de estreno: 10 de mayo

Estrenos en Prime Video

Viaje al paraíso (PELÍCULA)

Sinopsis: Una pareja divorciada se une y viaja a Bali para intentar evitar que su hija, perdidamente enamorada, cometa el mismo error que creen que cometieron ellos 25 años atrás.

El guionista de ‘El exótico hotel Marigold’ y director de ‘Mamma Mía! Una y otra vez’, Ol Parker, consiguió unir a las dos estrellas Julia Roberts y George Clooney en una comedia romántica a la vieja usanza. Y el público respondió, porque conseguir en taquilla la friolera de más de 150 millones está al alcance de muy pocas comedias así. El poder de los dos protagonistas sigue bastante intacto, y la química que desprenden a lo largo de toda la película bien vale una oportunidad. Dos padres divorciados que tienen que unirse para salvar a su hija de un novio que, según ellos, no le conviene. Divertida aunque un poco floja en algunos momentos, ‘Viaje al paraíso’ nos reconcilia con el mundo y nos hace añorar ese tipo de cine tan noventero.

Fecha de estreno: 9 de mayo

Estrenos en Movistar Plus+

La zona de interés (PELÍCULA)

Sinopsis: El comandante de Auschwitz Rudolf Höss y su esposa Hedwig se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia en una casa con jardín cerca del campo.

La ganadora de dos Oscars (uno a Mejor Película Extranjera) y el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes llega por fin a plataformas. Llevábamos mucho tiempo deseando que llegara este momento. Porque la película de Jonathan Glazer es un fiel reflejo a mucho de lo que vivimos hoy en día con guerras y sobreexposición mediática. Aunque no llegará solo a Movistar Pus sino también a Filmin. El realizador británico se volvió viral gracias a su discurso en defensa de Palestina en la gala de los Oscar, dejando claro que hay que aprender de los errores que cometemos en la Historia.

“Estamos aquí como hombres que rechazan que su judaísmo y el Holocausto sean secuestrados por una ocupación que ha llevado al conflicto a tanta gente inocente. Ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o del ataque a Gaza, todas las víctimas de esta deshumanización, ¿cómo resistir?”.

Fecha de estreno: 10 de mayo

Sound of freedom (PELÍCULA)

Sinopsis: Narra la historia de Tim Ballard, un ex agente de Seguridad Nacional de Estados Unidos que dejó su trabajo para dedicar su vida (sumergiéndose en el submundo del tráfico sexual de menores a lo largo de Latinoamérica), a intentar salvar las vidas de cientos de niños.

Una de las películas más polémicas del año pasado es ‘Sound of Freedom’ y llega también a Movistar Plus+. Sobre todo por tener detrás a grupos de extrema derecha en su financiación y en su entorno. Protagonizada por Jim Caviezel, el Jesús de ‘La pasión de Cristo’, y Mira Sorvino, nos sumerge en ese mundo perverso del tráfico de menores, entroncando con diversas teorías conspiranoicas tan de moda en Estados Unidos.

Se convirtió en una de las películas independientes más taquilleras de su país, aunque había algo de truco, ya que se inició una campaña muy curiosa a su alrededor. Podías regalar entradas a gente que no podía permitírselas. Así que se infló mucho su taquilla, aunque aun así, consiguió llegar a los 250 millones de dólares. Habrá que ver si merecía la pena tanto escándalo, a partir del 10 de mayo en Movistar Plus+.

Fecha de estreno: 10 de mayo

Estrenos en HBO MAX

Pequeñas Mentirosas: Escuela de Verano (SERIE)

Sinopsis: Tras los terribles acontecimientos de «Pretty Little Liars: Pecado Original», nuestras Pequeñas Mentirosas se enfrentan a un destino peor que la muerte: la escuela de verano. Sin embargo, Millwood High no es lo único que se interpone en el camino de sus divertidos trabajos de verano y sus nuevos y soñadores intereses amorosos. Un nuevo villano, que puede o no tener relación con A, ha llegado a la ciudad y va a ponerlas a todas a prueba.

‘Pretty Little Liars’ quizá sea una de las series juveniles más influyentes de la pasada década. Su mantenimiento del misterio llegó a cotas tan absurdas que creó un fandom acérrimo en torno a toda la trama y a sus protagonistas. Siete temporadas, secretos locos, actuaciones fuera de toda lógica y una serie de culto que regresó en 2022 con la serie ‘Pretty Little Liars: Pecado Original’, que tiene ahora su segunda temporada con esta ‘escuela de verano’. ¿Qué más queda por contar de nuestras mentirosas favoritas? ¿Seguirá el tono slasher de la anterior temporada?

Fecha de estreno: 9 de mayo

Estrenos en Disney Plus

Let It Be (DOCUMENTAL)

Sinopsis: Documental sobre la legendaria banda de Liverpool. Abarca las dos semanas de la grabación del que supuso el último disco del cuarteto, «Let It Be», con la famosa actuación en la azotea del Apple Building.

Y hablando de producciones de culto, ¿cómo olvidar la mítica película musical de Los Beatles ‘Let It Be’? Estrenada en 1970, consiguió el Oscar a Mejor Canción Original. La película documental nos mostraba al cuarteto de Liverpool en el estudio, reunidos de nuevo gracias a la insistencia de Paul McCartney, para volver a sentirse juntos como banda. Tras este disco, llegó la separación, pero podemos ver retazos de cómo se entendían los cuatro cuando estaban en la misma sintonía. Y, por supuesto, el mítico concierto en el tejado, tan imitado por un sinfín de artistas. Remasterizado por primera vez (no podía encontrarse ni siquiera en VHS), podemos verlo a gran calidad gracias a Disney, que vuelve a volcarse con Los Beatles tras su ‘Get Back’ dirigido por Peter Jackson.

Incluye las canciones: ‘Don’t Let Me Down’, ‘Maxwell’s Silver Hammer’, ‘Two Of Us’, ‘I’ve Got A Feeling’, ‘Oh Darling’, ‘One After 909’, ‘Across The Universe‘, ‘Dig A Pony’, ‘I Me Mine’, ‘For You Blue’, ‘Besame Mucho’, ‘Dig It’, ‘Get Back’ y ‘Let It Be‘.

Fecha de estreno: 8 de mayo

Las largas sombras (SERIE)

Sinopsis: Cuenta la historia de un grupo de mujeres cuyas estables vidas de éxito se ven sacudidas repentinamente por la aparición de los restos mortales de una de sus compañeras de instituto, desaparecida durante el viaje de fin de curso a Mallorca veinte años atrás.

Hablando de misteriosas desapariciones y amigas del instituto que se unen para investigar, ahí tenemos también la nueva apuesta de Disney Plus: ‘Las largas sombras’. Dirigida por Clara Roquet (‘Creatura’), tiene un reparto repleto de estrellas: Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura, Itziar Atienza, Ana Rayo y Lorena López. Un thriller de 6 episodios rodado en la Comunidad Valenciana, nos lleva a recordar ‘Tú también lo harías‘, aunque salvando las distancias. La dirección de Roquet siempre es exquisita, así que solo esperamos maravillas de la que promete ser una de las series españolas de la temporada.

Fecha de estreno: 10 de mayo

Doctor Who (Temporada 15) (SERIE)

Sinopsis: El Doctor es un aventurero que viaja por el tiempo y el espacio visitando desde fantasmas del pasado hasta alienígenas del futuro, desde el día que la Tierra murió en una bola de fuego hasta el fin del universo.

Ncuti Gawa, al que conocemos por la brillante ‘Sex Education’, es la nueva encarnación del doctor, y esta nueva temporada llega con unas expectativas brutales. Primer doctor negro en toda la historia de la serie (curioso que, tan inclusiva en unas cosas, haya tardado tanto), y salto a Disney Plus, que planea crear su propio ‘Whoniverse’. Aún no sabemos si le saldrá bien la jugada, pero una cosa es cierta. La mítica serie británica goza de muy buena salud, y una popularidad nunca antes vista para un producto tan de nicho de ciencia-ficción.

Fecha de estreno: 11 de mayo

Estrenos en Apple TV+

Materia Oscura (SERIE)

Sinopsis: Jason Dessen acaba en una versión alternativa de su vida. Para volver con su auténtica familia, se embarca en un tortuoso viaje para salvarla del enemigo más aterrador: él mismo.

No confundir con el clásico de Philip Glass. Esta ‘Materia Oscura’ está basada en la novela de Blake Crouch, publicada en 2016 y un éxito de ventas. Aquí tenemos a Joel Edgerton y a Jennifer Connelly siendo los protagonistas absolutos de una serie que recuerda por momentos al ‘Counterpart’ de J.K. Simmons que estrenó HBO hace ya algunos años. Aquí tenemos la garantía de calidad de una Apple que busca desesperadamente su gran serie de ciencia ficción. Porque sí, está ‘Fundación’ o ‘Para toda la humanidad’, pero ninguna goza de la popularidad conseguida con ‘Ted Lasso‘. Y desde Apple aspiran a eso. ¿Lo conseguirá ‘Materia Oscura’?

Fecha de estreno: 8 de mayo

Más estrenos semanales: