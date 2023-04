Crítica ‘Tú también lo harías’ (Disney+): una adrenalítica reflexión moral sobre la justicia

Disney por ahora no ha estrenado muchas series realizadas en nuestro país. Y es verdad que las que han llegado, no han tenido la acogida esperada. Ahí están los ejemplos de ‘La Última‘ o ‘La Chica Invisible‘. También es verdad que han sido proyectos que no han acabado de calar entre el público por una cosa u otra. Pese a todo, sigue habiendo bastantes series en el horizonte y, una de ellas, es ‘Tú también lo harías’, que ha estrenado Disney Plus este 26 de abril. Y hemos de decir que es la propuesta más interesante de todas las que han llegado a la plataforma de streaming.

Creada por David Victori, director de ‘El Pacto’ o ‘No Matarás’, la serie cuenta con 8 episodios, y juega muy a su favor que la duración nunca exceda los 30 minutos. Y sí, es necesario ver los 8 si quieres entender toda la historia en su conjunto. Porque las cosas no son lo que parecen, y la trama tiene escondidos muchos giros.

Con un reparto repleto de grandes nombres, así es muy difícil fallar. Es decir, Michelle Jenner, Ana Polvorosa, Paco Tous… ¿no es suficiente? Si a eso le añadimos una historia repleta de mensaje social, de dilemas morales, de crítica a la justicia, y un ritmo endiablado, pues estamos ante una apuesta segura.

¿De qué va ‘Tú también lo harías’?

Un atraco a mano armada tiene lugar en la línea de autobús que conecta el aeropuerto con varias ciudades cerca de Barcelona. ¿El resultado? Los tres atracadores muertos, una persona en busca y captura y seis testigos incapaces de identificar al fugitivo. El agente Fran Garza (Pablo Molinero) y su compañera -y expareja- Rebeca Quirós (Ana Polvorosa) sospechan que los testigos no cuentan la verdad. Los seis aseguran no haberle visto la cara al asesino, pero todo apunta a que han hecho un pacto de silencio para proteger al fugitivo. El caso pronto se vuelve viral y la opinión pública se posiciona a favor del fugitivo utilizando el hashtag: #TúTambiénLoHarías.

Todo el mundo esconde un secreto

La serie comienza con mucha fuerza. Una llamada a la policía en la que no se escucha casi nada, pero que deja algo claro: ha habido un tiroteo y hay muertes. Pero, ¿quiénes son las víctimas y quién las ha matado? Cuando los agentes llegan al lugar de los hechos, hay varios testigos en el interior de un autobús, en estado de shock, y con tres cadáveres en el suelo.

Ya en comisaría, todos coinciden en la misma historia: no le vieron la cara al justiciero que les salvó la vida. Y ya desde ese momento, no solo la policía sospecha, sino el público. Pese a algunas decisiones estéticas bastante cuestionables (el uso arbitrario de la música o un montaje en paralelo un tanto chapucero), el primer episodio funciona con un ritmo endiablado. Como un tiro, siendo claros. Se planta la semilla, se colocan ciertas pistas, y se extiende la duda sobre todo lo que nos están contando (y lo que no).

Todo gracias a un guión que, aunque demasiado expositivo a veces, tiene la suficiente miga como para querer seguir viendo episodio tras episodio. Uno de los puntos a favor también es la duración de estos, que no superan los 30 minutos, y hacen que se consuman rápido, con buenos cliffhangers al final de cada uno.

Una imagen de ‘Tú también lo harías’ / Disney

La dirección de Victori es firme y siempre trata de jugar a favor de la serie. Donde más se nota es en el primer episodio y en las persecuciones. Sobre todo, en una en especial del episodio cuatro, en una especie de laberinto de palmeras secas. De lejos, uno de los mejores momentos de ‘Tú también lo harías’. Es verdad que es una serie que necesita verse al completo, porque sus giros a partir de la revelación en el mencionado episodio 4 son sorprendentes y llevan a la serie a otro nivel.

Un reparto coral

El reparto es otro de los puntos a favor de la producción de Disney Plus, empezando por Pablo Molinero, que interpreta al inspector Garza. Su interpretación contenida contrasta mucho con la de su compañera Ana Polvorosa, más electrizante, más poderosa, pero también más sobrecargada. Le ocurre algo similar a la joven actriz que con su personaje de la serie ‘La Fortuna‘ de Alejandro Amenábar. Hay puntos muy interesantes, pero los lleva demasiado lejos, y acaba provocando rechazo en el espectador. Al final, da la impresión de que su personaje solo está enfadado y su personalidad se resumen en ello.

Pero además de ellos, tenemos un reparto de secundarios que elevan la serie por encima de la media. Michelle Jenner siempre cumple; Paco Tous es un secundario que siempre da la talla; Ana Wagener, Elena Irureta… todos ellos son lo que hace funcionar a ‘Tú también lo harías’.

La serie poco a poco va mezclando géneros, hilándolos, entretejiendo todo con cuidado. Acción, drama judicial, dilemas morales… todo ello hacen de la serie un conjunto que, aunque imperfecto, acaba funcionando con todas sus piezas y hacen un resultado final interesante y que engancha.

En definitiva, aunque no estamos ante la gran serie que podría haber sido, ‘Tú también lo harías’ funciona y, pese a tener algunos momentos bastante inverosímiles, es fácil entrar en su juego y quedarte hasta el final.