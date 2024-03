¿Qué pasa con el fichaje de David Broncano en TVE tras los ceses de José Pablo López y Elena Sánchez?

El fichaje de David Broncano por TVE se ha convertido en una auténtica pesadilla para la cadena pública. Y es que la contratación del cómico y ‘La resistencia’ para competir con Pablo Motos se ha tornado en un auténtico juego de tronos que este martes 26 de marzo ha acabado con los ceses de José Pablo López como director de contenidos generales y de Elena Sánchez como presidenta interina.

La intención era que este martes el consejo de administración de RTVE aprobara definitivamente el fichaje de David Broncano para llevar ‘La resistencia’ de Movistar Plus+ al access prime time de La 1. Sin embargo, tras estallar todo por los aires con los ceses de José Pablo López y Elena Sánchez todo se ha vuelto a dejar en stand by.

En la reunión del consejo de este martes estaba previsto que se votaran diferentes cuestiones relacionadas con los Contenidos de RTVE que eran importantes. Por un lado, el contrato de David Broncano por dos años, el cierre de un acuerdo para ofrecer el partido de Liga en abierto y la compra de ‘That’s my jam’, el concurso musical que presentaba Arturo Valls en Movistar Plus+ y que iba a dar el salto al igual que Broncano a La 1, además de la edición de famosos de ‘El Cazador’.

Finalmente, se ha acordado que todas estas cuestiones de Contenidos se debatan y se voten en un consejo de administración extraordinario que se celebrará este miércoles 27 de marzo después de decidir que sucede con la presidencia de RTVE tras el cese de Elena Sánchez y de que el órgano se haya quedado reducido a ocho consejeros.

Lo que ha pasado con el fichaje de David Broncano

Toda esta guerra interna en RTVE ha estallado por los aires por culpa del fichaje de David Broncano aunque hace meses que Elena Sánchez, la ya cesada presidenta, tenía problemas con el cesado José Pablo López y con el propio Consejo de Administración.

Fue a principios de marzo cuando El Mundo publicó en exclusiva que TVE llevaba negociando desde hace meses el fichaje de David Broncano para llevar el espíritu de ‘La resistencia’ al access de la cadena pública para así luchar contra ‘El hormiguero’ de Pablo Motos. La oferta lanzada por TVE consistía en un contrato a David Broncano por tres años con un gasto máximo de entre 12 y 14 millones de euros por temporada.

Se trataba de una propuesta que había sido avalada por todas las Direcciones de RTVE. Y por ello se decidió llevar a un consejo extraordinario celebrado el pasado lunes 11 de marzo. Y pese a que en un principio la propia Elena Sánchez había apoyado dicha propuesta decidió abstenerse en la votación posponiendo así la decisión de contratar a David Broncano reduciendo la duración de su contrato.

Según publica Vertele, ese fin de semana se produjeron contactos con el cómico para reducir el acuerdo a dos temporadas, con las mismas condiciones económicas. Y Broncano no puso problemas en aceptar esa reducción. Fue el 20 de marzo cuando al parecer Elena Sánchez tuvo una reunión formal con Broncano para ofrecerle un contrato de un único año. Pero el humorista lo rechazó pues tenía una propuesta de Movistar Plus+ para renovar por tres años aunque él aseguraba que si le ofrecían dos años se marchaba a TVE.

Esa misma noche, Elena Sánchez le dijo a David Broncano mediante WhatsApp que no le podía garantizar un contrato de dos años porque no contaba con el apoyo de su dirección. Sin embargo, la realidad es que nadie de la Alta Dirección de RTVE conocía estas reuniones de la ya ex presidenta de RTVE con el presentador.

Un día después, el 21 de marzo por la tarde después de la comparecencia de Elena Sánchez en el Congreso, Elena tuvo una reunión secreta con David Broncano en el que le ofrecía 1 año de contrato más otro opcional según rendimiento. Un acuerdo que desconocían en la Alta Dirección y los propios consejeros de RTVE. Pero David Broncano volvió a plantarse diciendo que él solo aceptaría un contrato de dos años.

Y será finalmente esta propuesta de dos años la que tenga que aprobar el Consejo de Administración de RTVE este miércoles 27 de marzo, ya sin Elena Sánchez como presidenta interina y sin José Pablo López como director de contenidos Generales.