TVE ultima el fichaje bomba de David Broncano como su arma contra ‘El Hormiguero’

Si hay una franja que se ha convertido en la gran batalla por las audiencias es el access prime time. Y ahí ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos es el auténtico rey. Pero TVE quiere entrar en la guerra y para ello se encuentra cerrando el fichaje de David Broncano para trasladar ‘La resistencia’ a la cadena pública.

Tal y como ha avanzado El Mundo y ha podido verificar El Televisero, TVE lleva negociando desde hace tiempo el fichaje de David Broncano para llevar el espíritu de ‘La resistencia’ de Movistar Plus+ a la parrilla de la cadena pública a partir del próximo mes de septiembre.

La oferta lanzada por TVE consistiría en un contrato a David Broncano por tres años con un gasto máximo de entre 12 y 14 millones de euros por temporada, según el citado medio. La intención de la cadena pública es que el humorista ocupe el access prime time en relevo de ‘4 estrellas’ para luchar frente a frente contra ‘El hormiguero’ pero tampoco estaría cerrado el horario concreto de emisión.

No obstante, por ahora no hay nada cerrado. Así, el fichaje de David Broncano por la cadena pública está a la espera de recibir luz verde por parte del Consejo de Administración de RTVE. Cabe decir que el robo del cómico y presentador a Movistar Plus+ ya ha sido aprobado por el Comité de compras de la Corporación y se espera que se pueda cerrar definitivamente en un consejo extraordinario que se celebraría la próxima semana.

David Broncano también ha negociado con Mediaset

Cabe decir que el contrato de David Broncano y de ‘La Resistencia’ con Movistar Plus+ vence en el mes de junio. Por ello, El Terrat y Encofrados Encofrasa, las productoras que están detrás del formato, se encuentran desde hace tiempo valorando diferentes ofertas de otras cadenas como Mediaset y también negocia su renovación con la plataforma, aunque parece que la negociación con TVE habría llegado a buen puerto a falta de la aprobación final.

Parece que el hecho de que el contrato sea por tres años sería definitivo y sería el motivo por el que Mediaset y El Terrat no llegaron a ningún acuerdo. Y es que desde el grupo de comunicación liderado por Alessandro Salem no estarían dispuestos a firmar ese requisito al no tener la seguridad de que un formato que ha funcionado bien en una plataforma y en redes sociales pueda hacerlo en su salto a una cadena nacional en abierto.

De cerrarse el acuerdo entre TVE, la productora y David Broncano, la cadena pública se apuntaría el tanto de fichar a una de las figuras revelación de la televisión en los últimos años. Pero además, la cadena pública tendría por primera vez una oferta clara con la que luchar por el liderazgo del access prime time compitiendo contra Pablo Motos con un espacio de características parecidas y con un claro perfil juvenil.

Y es que precisamente uno de los objetivos de TVE es acercar al público joven a la televisión tradicional y aprovechar además este contenido para potenciar RTVE Play.