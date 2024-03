Los 8 estrenos semanales que abren marzo en Netflix, Prime Video, HBO MAX o Movistar Plus+

Hasta hace nada estábamos en enero, y en cuanto hemos pestañeado un par de veces, nos encontramos en marzo, y mirando hacia el verano con ganas. Este mes llega con grandes estrenos, como siempre, y muchos de ellos llegan esta semana a las plataformas. Y, como casi siempre, Netflix trae varios de los más importantes. Por ejemplo, el regreso de Guy Ritchie con su serie ‘The Gentlemen’, con un Theo James omnipresente. Pero también tenemos otro regreso, y es el de Millie Bobby Brown, que tras ‘Stranger Things‘ y ‘Enola Holmes’, vuelve como protagonista en la película de fantasía ‘Damsel’.

Y si hablamos de regresos, también tenemos que mencionar a Kate Winslet, que está de vuelta en HBO MAX con su serie ‘El régimen’, la gran apuesta de la plataforma para la próxima temporada de premios. Además, si sois fans de Timothée Chalamet (y esperemos que lo seáis), por fin podremos ver ‘Wonka’ gratis en HBO MAX y Movistar Plus+, al igual que ‘Vidas pasadas’, una de las favoritas de los Oscar. Esta también estará en Movistar Plus+ y en Filmin. Y cómo olvidar la serie de Yolanda Ramos, ‘Un nuevo amanecer’, que llega este próximo 10 de marzo a Atresplayer. ¿Tenéis ganas?

Estrenos en Netflix

The Gentlemen: La serie (SERIE)

Sinopsis: Eddie Horniman es un hombre que hereda inesperadamente la enorme finca rústica de su padre y descubre que forma parte de un imperio del cannabis. Por si fuera poco, varios hampones de Gran Bretaña reclaman un trozo del pastel. Decidido a mantener a su familia lejos de las garras de los mafiosos, Eddie intenta vencerlos en su propio territorio, pero a medida que se sumerge en el mundo criminal, empieza a encontrarle el gusto.

Guy Ritchie regresa en plena forma con ‘The Gentlemen: La serie’. ¿Y por qué el añadido? Porque hace unos años estrenó una película del mismo título, con Charlie Hunnam, Matthew McConaughey, Hugh Grant y Colin Farrell. El proyecto de Netflix no tiene mucho que ver, salvo que transcurren en el mismo universo. En el reparto encontramos a Theo James, al que conocemos por ‘The White Lotus’, acompañado de Kaya Scodelario y Vinnie Jones. ¿Estaremos recuperando al fin al Ritchie de ‘Snatch, cerdos y diamantes’? Porque ya han pasado 24 años desde aquella brutal película del director británico… Una de las apuestas fuertes de Netflix para este mes de marzo.

Fecha de estreno: 7 de marzo

Damsel (PELÍCULA)

Sinopsis: Una obediente damisela acepta casarse con un apuesto príncipe. Pronto descubre que lo que en realidad quiere de ella la familia del novio es sacrificarla y, de este modo, saldar una antigua deuda. Cuando es arrojada a una cueva con un dragón que escupe fuego, solo tiene su ingenio y voluntad para sobrevivir.

Millie Bobby Brown es la gran estrella salida de ‘Stranger Things‘. Sí, Finn Wolfhard también ha hecho grandes progresos en su carrera interpretativa (‘El jilguero’ o ‘Cazafantasmas. Más allá’ son grandes muestras de ello), pero Millie Bobby Brown es la única que ha conseguido trascender realmente. Sobre todo si nos olvidamos de los problemas recientes de Noah Schnapp por sus bromas bastante desentonadas sobre el genocidio de Israel sobre Palestina.

Esta película dirigida por Juan Carlos Fresnadillo para Netflix tiene a la joven actriz como protagonista de una especie de cuento de hadas, pero con dragones y con damiselas que ya no están en apuros. Algo similar a la Fiona de ‘Shrek’. Al final tienen que valerse por ellas mismas y demostrar que no necesitan a un hombre que las rescate. Tendremos junto a ella a Angela Bassett doing the thing, a Ray Winstone y a Robin Wright, volviendo a la fantasía tras esa joya que es ‘La princesa prometida’.

Fecha de estreno: 8 de marzo

Estrenos en Movistar Plus+

Wonka (PELÍCULA)

Sinopsis: ‘Wonka’ cuenta la historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo se convirtió en el querido Willy Wonka que conocemos hoy en día, centrándose en su juventud y en cómo conoció a un Oompa-Loompa en una de sus primeras aventuras.

La gran película de finales de 2023 (y comienzos de 2024) es este musical dirigido por el director de ‘Paddington’, Paul King. Con Timothée Chalamet de protagonista, y demostrando por completo la gran estrella que es, ‘Wonka’ funciona como precuela a ‘Un mundo de fantasía’, aquella película de los 70 con Gene Wilder dando vida a Willy Wonka, el personaje creado por Roald Dahl. La película de Chalamet ha conseguido hacer más de 600 millones en taquilla, con una propuesta dinámica, divertida y con mucho corazón.

Y claro, ya solo por ver a Hugh Grant como un Oompa Loompa gruñón ya merece la pena. Además, la banda sonora es preciosa y todo destila un aire a cine familiar clásico que casa perfectamente con la película original.

Fecha de estreno: 8 de marzo

Estrenos en HBO MAX

El Régimen (SERIE)

Sinopsis: Esta nueva serie cuenta la historia de la vida dentro de los muros de un régimen autoritario moderno que empieza a desmoronarse. Después de no salir de palacio durante bastante tiempo, la canciller Elena Vernham se ha vuelto cada vez más paranoica e inestable cuando recurre a un volátil soldado, Herbert Zubak, como un improbable confidente. A medida que crece la influencia de Zubak sobre la canciller, los intentos de Elena por ampliar su poder acaban por fracturar tanto el palacio como el país a su alrededor.

Hablando de Hugh Grant, el actor británico regresa a la pequeña pantalla acompañando a la gran actriz Kate Winslet en ‘El Régimen’. Esta serie de HBO MAX ya está cosechando grandes críticas, y muchos la sitúan como una de las series a tener en cuenta este 2024. Porque ¿quién no quiere ver a Kate Winslet como una tirana dictadora tratando de agarrarse al trono? Comedia irónica y satírica sobre la situación política actual, y además con Stephen Frears a los manos. Sí, el director de grandes películas como ‘The Queen’, ‘Alta Fidelidad’ o ‘Las amistades peligrosas’.

Fecha de estreno: 4 de marzo

Estrenos en Disney Plus

Nos vemos en otra vida (SERIE)

Sinopsis: El 11 de marzo de 2004, varios puntos de la red de Cercanías madrileña fueron sacudidos por ataques terroristas, provocando la muerte de más de 190 personas. Adaptación de ‘Nos vemos en esta vida o en la otra’, el libro de Manuel Jabois en el que radiografiaba la figura de Gabriel Montoya Vidal, más conocido como Baby, que sería el primer condenado por los atentados por transportar los explosivos desde Asturias a Madrid.

Hacer cualquier historia sobre el 11-M es peliagudo y difícil de afrontar. Recordar ese momento de nuestra historia es muy duro. 192 víctimas en el peor atentado de nuestra historia. Aquellos días se vivieron con una enorme congoja en el corazón de todos los españoles y aún hoy 20 años después, un montón de incógnitas rodean a aquel fatídico día. La serie de Disney Plus, ‘Nos vemos en otra vida’, aborda el trágico atentado desde el prisma del primer condenado por la matanza. Una decisión compleja y complicada, pero que sale airosa con una serie que busca reconciliarnos con la historia y mirar de frente a aquel momento de nuestra pasado reciente.

Fecha de estreno: 6 de marzo

Estrenos en Filmin

Vidas pasadas (PELÍCULA)

Sinopsis: Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia con una fuerte conexión, se separaron cuando la familia de Nora, que entonces tenía solo 10 años, emigró desde Corea del Sur a Canadá. Muchos años después, cuando Nora está estudiando teatro en Nueva York, ambos se reencuentra con él online, y pasarán juntos una semana que les enfrentará al amor, al destino y a las elecciones que componen una vida.

La película de Celine Song (escritora de la serie ‘La rueda del tiempo‘) es una de las favoritas a los Premios Oscar, y no es para menos, ya que se ha convertido con el paso de los meses en una necesidad para la comunidad cinéfila. Mientras prepara la película ‘Materialists’ con Dakota ‘Madame Web’ Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans, Celine Song nos ha dado una de las películas más interesantes de 2023. Protagonizad por Greta Lee, ‘Vidas pasadas’ mira directamente a la forma que tenemos de ver el amor y de entender las relaciones. Quizá lo más cercano que tengamos en serie sea la reciente ‘Siempre el mismo día’. Obviamente salvando las distancias.

Fecha de estreno: 10 de marzo

Estrenos en SkyShowtime

Mary & George (SERIE)

Sinopsis: Sigue la historia de la condesa de Buckingham que moldeó a su hijo para seducir al rey Jaime I y convertirse en su amante todopoderoso, a través de la intriga, volviéndose más rica, con más título e influyente de lo que Inglaterra jamás haya visto.

Juliane Moore es una de las grandes actrices de su generación. Eso no podemos negarlo. Digna ganadora del Oscar por su interpretación de una enferma de Alzheimer en ‘Siempre Alice’, últimamente no se prodiga mucho en grandes papeles protagonistas. Aunque acaba de unir dos estrenos perfectos y, curiosamente, aunque parezcan opuestos, muy similares.

Una es la película ‘Secretos de un escándalo’, con Natalie Portman. Otra es esta serie que nos llega gracias a SkyShowtime. Serie satírica con tintes LGTBI, sobre una madre y cómo persuade a su hijo para que enamore al rey. Claro, todo es una treta para beneficiarse ella misma. ¿Y quién le dice que no a Julianne Moore? Nicholas Galitzine desde luego que no. Además, el joven actor tiene experiencia en tratar temas reales. Recordemos que fue uno de los protagonistas de ‘Rojo, blanco y sangre azul’ para Prime Video.

Fecha de estreno: 8 de marzo

Estrenos en Atresplayer Premium

Un nuevo amanecer (SERIE)

Sinopsis: Candela es una actriz y humorista que ha tocado fondo. Además de artista, Candela también es una mujer y madre que lucha por sobrevivir en un mundo lleno de prejuicios y normas. No daba mucha importancia a sus dosis de alcohol y drogas hasta que se desploma en directo en un programa de televisión. Ahora debe internarse en un centro de desintoxicación para tratar sus adicciones. Quiere hacerlo en uno para ricos y famosos, pero por sus problemas económicos, acaba en el centro público ‘Un nuevo amanecer’.

¿Cómo no querer a Yolanda Ramos? Es una de las mejores actrices cómicas de España, y lo demostró con creces en la serie ‘Paquita Salas‘, con su personaje de Noemí Argüelles, casi toda creada gracias a su improvisación. Su presencia en cualquier proyecto eleva la calidad de este. Y lo bueno de ‘Un nuevo amanecer’ es que ella es la protagonista absoluta.

La serie de Jose Corbacho y Belén Macías está compuesta de 8 episodios de 30 minutos, y su creador la define como «una dramedia naturalista donde el humor surge de las situaciones cotidianas». Cecilia Freire, Pau Durà, Abril Zamora, Vicky Peña, Ágata Roca, Alicia Falcó, David Selvas, Daniel Bayona Miller, Artur Busquets, Francesc Ferrer, Judit Martín, Nadal Bin, David Ramirez y Mirela Balic completan el repartoFecha de estreno: 10 de marzo

Más estrenos semanales