Buika se atreve a corregir a Abril Zamora tras sus clases en ‘OT 2023’: «Quítate esa mierda»

Buika y Abril Zamora, jueza y profesora, respectivamente, de ‘OT 2023’, han acudido como invitadas al estreno de la nueva temporada del podcast de Prime Video ‘Dulces y saladas’, conducido por Inés Hernand y Andrea Compton. Ambas han respondido a diversas cuestiones sobre el talent musical que este lunes 19 de febrero llegara a su fin.

A la pregunta de cómo aconsejarían a los concursantes que afronten la complicada industria musical, Buika ha asegurado que los jóvenes tienen que disfrutar de su trabajo para así poder desarrollarse profesionalmente. Por su parte, Abril Zamora ha expuesto su propia experiencia, reconociendo que, a veces, es difícil disfrutar si trabajas con inseguridades y con el síndrome del impostor.

«Lamentablemente, eso te mina el camino para que puedas pasártelo bien. Yo tengo una lucha constante con lo que proyecto y con lo que piensa la gente de mí. A veces pienso que soy la peor y que lo hago fatal. Eso no me permite disfrutar», ha confesado la actriz y profesora de interpretación de ‘OT 2023’.

Una confesión que no ha gustado nada a la miembro del jurado quien ha reconocido ser una gran admiradora del trabajo que realiza Abril Zamora en la Academia de ‘Operación Triunfo’. Por lo tanto, como si de una concursante se tratara, Buika no ha dudado en corregirla: «Eso no lo puedes hacer, hermana».

Los halagos de Buika a Abril Zamora: «Dios te ha dado un tesoro»

A raíz de esto, la cantante ha admitido estar «enganchada» a las clases de interpretación de la actriz. Buika considera que esta da a los concursantes muy buenas herramientas para que puedan desarrollarse como artistas. «Tus clases te sirven para la vida y eso es algo que a mí me ayuda mucho. Dios te ha dado un tesoro y eso es medicina para muchas personas», le ha dicho la jueza. Unas bonitas palabras que Abril Zamora le ha agradecido.

Pero, lejos de quedarse ahí, Buika también ha corregido la actitud de la actriz: «Con todos mis respetos, tú no puedes estar con ese ego. Da igual lo que piensen los demás de ti. Tú haz, porque hay mucha gente que se está curando con lo que ven de ti. A mí me has curado muchas veces. Si yo tengo que pensar que eres insegura, yo no me lo creo. Por favor, ayúdame, sostén tu personaje y quítate esa mierda. Porque eso no sirve para nada. Cuando yo te veo, me siento fuerte».

«Buika está haciendo de jurado con Abril», ha comentado Andrea Compton. La actriz se ha sonrojado ante los halagos y piropos de la cantante, a la que ha vuelto a dar las gracias por poner en valor el trabajo que realiza con los chicos y chicas de ‘OT 2023’.