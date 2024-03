Carmen Borrego es evacuada de ‘Supervivientes’ y lo que sucede después es sospechoso

Carmen Borrego continúa dando de lo que hablar en ‘Supervivientes 2024‘. El intercambio de playas ha sido el origen de la nueva crisis de Carmen Borrego, quien ha activado el protocolo de abandono y ha llegado a ser evacuada. A pesar de las advertencias, la concursante ha regresado por su propio pie a la isla asegurando querer seguir en el concurso.

«Yo me voy esta noche, que vengan a por mí. Esto ya pasa de castaño oscuro, que yo me voy», ha comenzado diciendo. «No puedo más, me cago en la puta. ¡Yo no vengo a un sitio así! me muero de miedo, me muero de miedo», ha confesado mientras se derrumbaba y suplicaba abandonar el programa. «Por favor, sacadme de aquí», ha implorado la concursante.

Su desesperación ha llegado a tal punto, que Borrego no ha aguantado más y ha soltado: «No voy a estar aquí sin hacer pruebas, sin hablar, sin moverme y tirada. Me parece lo más honrado… A mí me enseñaron a no hacerlo mal. no tengo fuerzas, estoy súper mareada».

A pesar de que sus compañeros han intentado animarla, la concursante no ha podido evitar insistir en su idea de abandonar: «No tengo fuerzas físicas ni mentales para seguir aquí. En ese momento, al activar el protocolo de abandono, la organización le ha trasladado para evacuarla.

Carmen Borrego se derrumba: " Yo me voy, osea, me voy me voy me voy me voy y me voy"



🏝 #ConexiónHonduras2

— Supervivientes (@Supervivientes) March 17, 2024

La sorprendente y sospechosa vuelta de Carmen Borrego

Cuando todo apuntaba a que la hermana de Terelu ya había abandonado, Carmen Borrego ha sorprendido a todos. En concreto, la concursante ha decidido regresar a la playa con sus compañeros. «Ya me ha visto el médico y ya me he quedado tranquila«, ha asegurado al reencontrarse con sus compañeros. una respuesta que no ha convencido a algunos espectadores, quienes llegan a señalar con cierta sorna: «Vuelve a los 20 minutos después de comerse un chuletón y fumarse medio paquete de tabaco».

La propia Carmen Borrego se ha pronunciado sobre su sonado regreso. Este momento se ha vivido durante la emisión dominical al ser preguntada por Sandra Barneda. «Lo de Playa Condena está siendo muy duro, pero también han estado mis otros compañeros. Creo que hasta ahora he estado súper fuerte psicológicamente, sigo estando fuerte, pero estoy muy débil físicamente y llega un momento que cualquier cosa te parece un auténtico mundo. Si me ves ahora mismo me podría caer al suelo, pero aquí estoy», ha declarado.

Lo cierto es que ese amago de abandono (para acabar regresando a la isla pocos minutos después de ser evaluada en una de las barcas del equipo) ha levantado sospechas entre la audiencia; y muchos piensan si en ese periodo de tiempo ha recibido algún privilegio que le ha hecho replantearse su intento de marcharse del reality. ¿Hay favoritismo con Borrego?