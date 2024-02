Piden el despido de Xavier Sardá en ‘TardeAR’ por la barbaridad que dice al hablar de ‘Zorra’

Este lunes, ‘TardeAR’ arrancaba recreando el escenario del Benidorm Fest 2024 para hablar de la victoria de Nebulossa con «Zorra». Así, Ana Rosa y el resto de colaboradores como Xavier Sardá, Cristina Tárrega, Susana Díaz o Marina Rivers.

Pero lejos del debate de la letra de «Zorra» y la propuesta de Nebulossa, Xavier Sardá la liaba con su polémico comentario al señalar al colectivo LGTBIQ+ y cuestionar que Eurovisión es un festival únicamente para ellos.

Así, después de escuchar las opiniones de todos sus compañeros, Xavier Sardá les lanzaba una pregunta a todos. «Permitidme una pregunta. ¿Hay alguien de aquí que sea gay?«, les cuestionaba dejándoles a todos sin saber que decir. «Yo soy muy mariquitosa», respondía Cristina Tárrega.

«¿Alguien de esta mesa es gay?», insistía el presentador. «No lo sé, no vamos a salir del armario aquí», le contestaba Ana Rosa. «¿Qué hacemos hablando de Eurovisión si no somos gays? ¿Dónde está la gracia?», soltaba el colaborador provocando una gran polémica en la mesa. «Oye, te digo una cosa, me parece fatal que digas que Eurovisión solo lo ven los gays«, le recriminaba Susana Díaz.

«Es un antiguo», se escuchaba decir a otra de las colaboradoras. «Sardá es un espectáculo para todos los públicos», le espetaba por su lado Fernandisco. «Es un festival que disfrutan muchísimo los gays», defendía Sardá. «¿Y creéis que zorra es una canción muy gay?», preguntaba entonces Ana Rosa Quintana.

Después era Cristina Tárrega la que explotaba contra Sardá. «Gracias a los homosexuales, y a los gays nos han devuelto la ilusión por Eurovisión y yo se lo agradezco porque era un festival aburrido y que olía a muerto. Y ellos le han devuelto el color», defendía la colaboradora.

«¿Pero qué tiene que ver la orientación sexual de la gente con que te guste o no un festival?», repreguntaba Susana Díaz completamente indignada con el asunto que había sacado a colación Xavier Sardá. «Xavi, es verdad que el colectivo LGTBI tiene mucho que ver en el Festival de Eurovisión pero hay muchas familias que se reúnen a verlo», sostenía por su lado Fernandisco.

Lluvia de críticas a Xavier Sardá

Un comentario de Xavier Sardá que ha generado lío en ‘TardeAR’ y en redes sociales. Así «X» se ha llenado de críticas hacia el que fuera presentador de ‘Crónicas marcianas’, con algunos mensajes pidiendo su despido y su retirada de la televisión.

