Ruslana pone en entredicho a ‘OT 2023’ por lo vivido dentro: «Ya no vuelvo…»

Ruslana no está atravesando su mejor momento en la academia de ‘OT 2023’. La concursante se ha convertido en una de las principales favoritas después de protagonizar algunos de los números más sonados de la edición. Pero la canaria comienza a estar agotada de las exigencias del programa semana tras semana y ha terminado por estallar contra la organización. En una conversación con Abril Zamora, la cantante ha dejado al descubierto lo que siente.

Si pensamos en las grandes actuaciones de esta última edición de ‘Operación Triunfo’, muy probablemente se nos venga a la cabeza algún número protagonizado por Ruslana. Desde el ‘ruslanazo’ en el que sorprendió al jurado con su versión de ‘Slomo’, la joven aspirante se ha enfrentado a complicadas coreografías cada semana. En la última gala, tras rozar la nominación por su complicada interpretación de ‘Miamor’ de Aitana, la canaria no pudo más y se desahogó con una de las profesoras.

Ruslana estalla contra ‘OT 2023’

Y es que, su trayectoria en ‘OT 2023’ se ha ido alejando cada vez más de esa esencia rockera que mostró en la gala 0. Abrumada por los constantes retos centrados en la coreografía y un registro más comercial, la concursante ha estallado contra la dirección. «Me han querido meter en un papel que no era y ahora que he vuelto a lo que soy, ya no me encuentro», aseguró la triunfita en una conversación con Abril Zamora.

En la clase de interpretación previa al primer pase de micros de la siguiente gala, la canaria se sinceró como nunca. Esta semana se enfrenta a la versión de ‘Begging’ de Måneskin, y la joven se siente muy lejos de ese registro en el que se sentía tan cómoda. Llegó a explicar a su profesora que siente como ha perdido esa esencia que le hacia brillar en el escenario con este tipo de temas.

«Amor, no digas eso, que eso… cariño», dijo Abril Zamora para intentar consolar a la joven, que arrastraba unas semanas llenas de desmotivación. «Es la verdad. Siento que me falta más energía que yo tenía y que me movía por dentro», insistió la concursante de ‘OT 2023’, que esta semana acabó en la palestra de nominados por «no conectar» con su tema mientras realizaba una complicada coreografía.

Debate en redes sociales

«Me han hecho cantar cosas muy diferentes y alejadas de mí y ahora ya no vuelvo», aseguró la joven canaria, que augura una gala 9 con cierta inseguridad encima del escenario. La profesora de interpretación le pidió que no entrase en ese bucle, abriendo sin querer todo un debate en redes sociales. Los seguidores del programa discuten ahora sobre si la academia pretende fabricar aristas a su medida o exprimir lo mejor de cada uno.