Naiara destapa el alto precio que paga después de ganar ‘OT 2023’: «No era consciente…»

Dos meses y medio después de la final de ‘OT 2023‘, la ganadora de la edición, Naiara, ha reflexionado sobre lo que ha supuesto para ella el salto a la fama. La cantante ha concedido una entrevista a la influencer Marina Rivers en ‘¿Te la sabes?’, el pódcast que esta conduce en la plataforma Podimo.

Durante la conversación, la presentadora le confiesa a la cantante que, viéndola por televisión, le daba la sensación de que «a esta chavala se la pela ganar». Algo que ella negó categóricamente: «Pues tía, no». «Se te reflejaba una seguridad, es que tu voz cariño…», alabó la influencer.

Naiara recordó que «llevo mucho tiempo arriba de un escenario, sé lo que es el contacto con el público, gestionarse con los nervios, lo he llevado bastante bien». En un momento dado, la conductora del espacio preguntó a la zaragozana cómo fue el momento en el que «vuelve a la realidad» tras su estancia en la Academia. A lo que su invitada respondió que «ahora me estoy dando más la hostia, cuando salí yo estaba en mi nube, no sabía lo que pasaba afuera, todo el apoyo que tengo, o sea yo no era consciente de ello. Ahora me estoy dando cuenta de que voy a los sitios y de una calle a otra me cuesta mucho llegar a mi destino».

Naiara reconoce que «Lucas fue mi gran apoyo en ‘OT'»

La presentadora también ha querido saber cómo está gestionando el «hate» que ha podido recibir en las redes sociales, «de repente salir y que haya mogollón de gente hablando y diciendo cosas horribles». «Yo intento siempre quedarme con lo bueno, obviamente hay cosas que te pueden doler, pero eso me da un poco igual, me hace gracia. Que hablen, a mí me da igual. Mientras hablen yo estoy trabajando», asegura Naiara.

Además, la cantante confiesa que «en la vida» había visto ‘OT’, y que no le da miedo fracasar: «Yo era feliz donde estaba. Si tengo que volver a mi trabajo de antes, no me da miedo. Obvio que tengo incertidumbre, quiero que a la gente le guste mi música, disfrute de todo de mí, pero si eso no sale, no pasa nada».

En cuanto a sus fans, Naiara reconoció estar «súper contenta con mi fandom, para nada me hacen sentirme presionada. Están super pendientes de mí, estoy muy contenta en mi imperio». Por último, la joven dejó claro que «Lucas» había sido su «gran apoyo» en ‘OT’: «Con Lucas, fue mi gran apoyo. Era más grande, me entendía. Si se iba Lucas lo hubiera pasado mal, era mi apoyo, le contada todo lo que me pasaba», sentencia.