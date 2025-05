Naiara, última ganadora de 'Operación Triunfo', sorprende al revelar lo que pasó con sus 100.000 euros de premio

Naiara se convirtió en la ganadora de 'OT 2023', la última edición emitida hasta la fecha, y la primera retrasmitida por Amazon Prime Video. Gracias a su paso por la Academia más famosa de la televisión, la zaragozana ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la música.

Ahora, ha pasado por 'El pódcast del final del mes', que presenta otro exconcursante de 'OT', Miki Núñez. Lo ha hecho para presentar su nueva canción, 'Fiesta en el centro' y, de paso, para sincerarse sobre lo que ha hecho con los 100.000 euros que ganó tras alzarse con la victoria en el concurso musical presentado por Chenoa.

A pesar de que eran 100.000 euros de premio, acabó quedándose con una cifra bastante inferior. Así lo ha reconocido ella misma: "Se me quedó en 85.000 euros. No está mal, no me había visto en otra en mi vida". Este dinero ha ayudado a Naiara a cubrir una serie de gastos: "Me mudo a Madrid, y eso ya son unos gastos: alquiler, muebles…".

Naiara aplaude la valentía de Aitana en su documental

Sin embargo, no solo ha invertido el dinero en su nueva vivienda, sino que también lo ha hecho en el terreno musical. Según ha confesado la cantante: "Una gran parte va invertida en mi proyecto, me hice un estudio en casa". "Otra parte la tengo guardada. Todavía no me he puesto a invertir", ha añadido, aunque no lo descarta hacerlo en un futuro.

Otro de los temas que salió a relucir durante la charla fue el documental de Aitana, 'Metamorfosis', a cuya presentación ella acudió. Miki le recordó las declaraciones de la catalana sobre salud mental, reconociendo que sufre depresión y está en tratamiento. Naiara no dudó en empatizar con ella, aplaudiendo su honestidad.

"Me parece muy valiente que lo haya contado. Al final es algo que está en la vida de las personas. Por desgracia, eso viene de los haters, que la gente tiene el poder de hablar y opinar de ti lo que le de la gana. Me ha parecido muy valiente que ella lo cuente", sentencia Naiara.