Por qué desaparece Pepe Ribagorda de ‘Informativos Telecinco’ en el anuncio de su nueva era

2024 será el año en el que ‘Informativos Telecinco’ arranque una nueva era. Más allá de la marcha de Pedro Piqueras, que se despedía de la televisión el pasado 21 de diciembre poniendo fin a 51 años de carrera, los últimos en Mediaset; los informativos de la cadena contarán con un renovado plató y grandes cambios entre sus presentadores con el fichaje de Carlos Franganillo y el salto de David Cantero al fin de semana junto a Pepe Ribagorda y Leticia Iglesias, entre otros.

Así, ‘Informativos Telecinco’ se prepara para estrenar una nueva temporada tras la llegada de Francisco Moreno a la dirección de informativos de Mediaset y de Carlos Franganillo como nuevo director y presentador de la edición de las 21 horas en relevo de Pedro Piqueras.

Por ahora se desconoce cuándo llegarán los nuevos ‘Informativos Telecinco’ y cuándo diremos adiós al célebre skyline de Singapur tras 17 años. Por lo pronto, en las últimas semanas hemos asistido a la despedida de David Cantero y de Ángeles Blanco de sus equipos antes de intercambiarse sus ediciones con el primero saltando al fin de semana junto a Pepe Ribagorda y Leticia Iglesias y la segunda dando el salto al informativo de las 15 horas junto a Isabel Jiménez.

Tras lanzar la primera promo de la llegada de Carlos Franganillo a ‘Informativos Telecinco’, la cadena ha estrenado este lunes 2 de enero un nuevo anuncio que avanza la nueva etapa del bloque informativo de la cadena de Mediaset con todos sus rostros y un nuevo eslogan: «Informativos Telecinco, centrados en la noticia».

En dicha promo además se desvela al nuevo equipo que liderará ‘Informativos Telecinco’ en cada edición. Así, aparecen Laila Jiménez y Arancha Morales al frente de la edición matinal; Ángeles Blanco e Isabel Jiménez en la de las 15 horas; el propio Carlos Franganillo en el de las 21 horas; y en el fin de semana David Cantero y Leticia Iglesias.

Estas son las caras de la información > https://t.co/4RxwnXsMDL pic.twitter.com/8TGR8ae1Zf — Informativos Telecinco (@informativost5) January 2, 2024

Sin embargo, no hay ni rastro de Pepe Ribagorda pese a que Telecinco anunció hace tres semanas que el presentador se mantendría en la edición de los sábados y domingos formando un insólito trío con Cantero e Iglesias. Pero en la promo ni aparece el presentador ni se le cita.

Pepe Ribagorda seguirá en ‘Informativos Telecinco’

¿Quiere decir que Pepe Ribagorda finalmente no estará en los nuevos informativos de Telecinco? Pues no. Tal y como ha podido verificar El Televisero todo se debe a que el periodista no pudo grabar la promo junto a sus compañeros por encontrarse de baja tras la muerte de su padre.

Y es que el presentador lleva apartado de los informativos desde el 16 de diciembre por la enfermedad y posterior fallecimiento de su progenitor justo el día siguiente a la despedida de Pedro Piqueras.