David Cantero se despide de ‘Informativos Telecinco’ con este aviso: «Me requieren…»

Hace siete días, David Cantero e Isabel Jiménez se despedían como pareja en ‘Informativos Telecinco 15h’ tras doce años formando tándem en la edición de sobremesa. Y este viernes el presentador ha dicho adiós a todo el equipo de dicha edición.

Y es que cabe recordar que David Cantero pasará a conducir ‘Informativos Telecinco’ los fines de semana en un insólito trío junto a Pepe Ribagorda y Leticia Iglesias. Mientras que Ángeles Blanco será la nueva compañera de Isabel Jiménez en la edición de las 15 horas como parte del terremoto de cambios que prepara ‘Informativos Telecinco’ para 2024 tras la marcha de Pedro Piqueras y la llegada de Carlos Franganillo.

De este modo, David Cantero se despide de la edición de sobremesa de ‘Informativos Telecinco’ tras trece años trabajando en ella después de su fichaje y de dejar TVE como ahora ha hecho Carlos Franganillo.

«Bueno pues la de hoy es otra despedida especial. Una más. Después de más de trece años con ustedes aquí cada día a las 15 horas de lunes a viernes, ha llegado el momento de decir adiós a este horario. A partir de enero les esperaré cada fin de semana aquí en Telecinco, en ‘Informativos Telecinco'», empezaba diciendo David Cantero.

«Ha sido un honor acompañarles a diario durante tantos años junto a i querida Isabel Jiménez. Y como no, con un equipo extraordinario. Ahora me requieren, me llaman para otra tarea y allí estaré, intentándolo hacer lo mejor posible. Gracias infinitas por su compañía siempre. Felices fiestas y hasta el año que viene», concluía el presentador.

David Cantero se despide de su equipo

Previamente, David Cantero compartía en su cuenta de Instagram lo que había hecho para despedirse de su equipo. Así, el presentador no ha dudado en llevar unos dulces a todos sus compañeros para decirles adiós.