Finito es expulsado de ‘GH DÚO’ de forma aplastante y Keroseno se queda solo contra todos

Finito y Keroseno, Mayka, Lucía y Manuel fueron los nuevos nominados de la segunda semana de convivencia en ‘GH DÚO 2’, pero tras la doble salvación de la gala del martes la palestra quedó reducida en tres: Finito y Keroseno y Mayka.

Ellos eran los que corrían serio peligro de abandonar la casa en la gala 3 de este jueves en un proceso de votación de récord con más de un millón de votos emitidos en la app de Mitele hasta el momento en el que se ha cerrado y Marta Flich ha compartido el veredicto final de la audiencia.

En primer lugar, se ha anunciado el salvado, que ha sido Keroseno al concentrar el menor porcentaje de votos (22%) en esta terna de nominados. A continuación, se ha comunicado que el expulsado de la noche era Finito. De esta forma, se ha convertido en el segundo eliminado de la segunda edición de ‘GH DÚO’ con el 50% de los votos frente al 28% que obtenía en su caso Mayka.

«Yo con que mi hermano pueda seguir disfrutando de la experiencia. Al final, es su sueño y lo que ha durado me ha servido, me voy a quedar con esto en el recuerdo y para adelante con todo. Sé que no se lo va a tomar bien de primeras, pero tiene a Ivana y Asraf y sé que esto para él no es nada», han sido las primeras palabras de Finito tras conocerse el resultado de la masiva votación.

Preguntado por Marta sobre el motivo por el que podría haber sido expulsado con un gran volumen de votos, Finito ha respondido que se lo esperaba. «Entiendo que en algún momento he hecho algún comentario como quitándole importancia al concurso y quiero pedir disculpas por si se ha entendido como que a mi me daba más igual que a otros estar aquí. Al final siento que me he quitado un peso de encima sabiendo que Keroseno se queda dentro. Por esa parte es una victoria para los dos. Creo que la audiencia ha malentendido cosas de mi. A veces yo me quiero reír de todo y hay cosas de las que no se puede uno reír», ha compartido el ya exconcursante de ‘GH DÚO’.

En cuanto Mayka ha entrado a la casa, Keroseno se ha derrumbado al verse solo con casi toda la casa en contra. No obstante, se ha producido un momento de empatía con muchos de los compañeros arremolinándose en torno a él para darle ánimos.