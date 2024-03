Lucía Sánchez conmociona a todos al revelar en qué va a invertir el premio de ‘GH DÚO 2’

‘GH DÚO 2’ ha proclamado ganadora a Lucía Sánchez en un reñidísimo duelo con Asraf Beno. Con el 53,1% de los votos frente al 46,9%, la exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ se ha impuesto a su compañero finalista a pesar de que apenas tenía confianza en sí misma.

Acto seguido, tras comunicar Marta Flich la decisión final de la audiencia y recibir el maletín con los 50 mil euros de premio por parte de María Jesús Ruiz, la ganadora de la primera edición, la recién coronada ha compartido con la audiencia lo que se ha planteado hacer con el premio.

Era algo que tenía pensado desde el principio de ‘GH DÚO’, pero que no ha querido desvelar hasta ahora por no obrar mal y para no condicionar el voto de los espectadores. Así, Lucía Sánchez ha anunciado en directo que va a donar parte de ese bote económico para ayudar a los niños desfavorecidos.

«Quiero decir una cosa que nunca había dicho porque está feo antes de ganar y esas cosas no se dicen. Y es que estoy sensibilizada con los niños desde que nació mi hija, por eso me gustaría buscar un lugar donde hubiera niños que necesitaran ayuda y ayudarlos con lo que sea: ropa, comida, dinero… Lo tenía pensado desde hace tiempo», ha manifestado la ganadora.

«Quiero ayudar a niños, ya me enteraré cómo se hace, y quiero aportarles lo que no tengan porque, desde que tengo a la niña, a mi los niños me tocan mucho el corazón», ha añadido Lucía Sánchez. También quiere invertir otra parte del premio «en tener una vida de calidad con su hija y que no le falte nunca de nada». Sus palabras han emocionado a todos en plató.