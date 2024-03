Lucía Sánchez se proclama ganadora de ‘GH DÚO 2’ en una final inédita y descafeinada

Este domingo, por fin hemos conocido el veredicto final de la audiencia tras el colapso inédito del jueves en la votación que impidió nombrar a un ganador y que forzó a aplazar la proclamación. Algo que jamás se ha visto en la historia de los realities de Telecinco. Así, setenta y dos horas después y tras mucha polémica de fondo por lo sucedido, ‘GH DÚO 2’ ha coronado ganadora a Lucía Sánchez en su ajustadísimo duelo con Asraf Beno.

Ha sido una de las finales más igualadas de la historia del formato. Lucía ha obtenido un 53,1% de los votos y Asraf se ha quedado muy cerca de la gloria, casi acariciándola, con un 46,9%. Prueba de que el público de ‘Gran Hermano’ estaba totalmente dividido y todo se ha resuelto por un puñado de votos. En total, se han registrado más de 3,2 millones desde que se abrió el proceso de votación en la aplicación oficial de Mediaset.

No obstante, esta segunda gala final de ‘GH DÚO 2’ ha sido tremendamente descafeinada, con un ritmo muy lento y con ausencia de intensidad y de contenido por motivos obvios: la convivencia cesó el jueves y lo de este domingo ha obedecido a una improvisación con refritos de lo ya visto en las últimas semanas. Además, otra parte de la emisión se ha rellenado con vídeos de lo que el espectador ya presenció el jueves. Una forma de estirar al máximo la espera por saberse el nombre del ganador o ganadora.

Finalmente, pasada la medianoche y tras momentos de muchos nervios en plató, Lucía y Asraf se han colocado en el centro del estudio y la presentadora, Marta Flich, ha procedido a comunicar de una vez por todas la decisión definitiva del público: «La audiencia ha decidido que el ganador o ganadora de ‘GH DÚO’ sea Lucía».

Después de oficializarse la resolución del duelo, María Jesús Ruiz, la ganadora de la primera edición de ‘GH DÚO’ en 2019, ha entrado en plató y, esta vez sí, ha hecho entrega del maletín con los 50.000 euros del premio. En ese momento, la emoción y la felicidad de Lucía Sánchez, siendo manteada por familiares y excompañeros, ha sido realmente desbordante.

«Gracias de verdad por entenderme, a veces he pensado que no me lo merecía. Se lo dedico a mi niña y a mi familia, y gracias al equipo por confiar en mi», han sido las primeras palabras que ha pronunciado Lucía Sánchez completamente exaltada tras convertirse en la flamante ganadora de ‘GH DÚO 2’.

De este modo se ha dado por concluida una final histórica de ‘GH DÚO 2’ que se ha disputado en dos noches de forma totalmente imprevista. La organización del reality y la cadena se vieron obligados a tomar medidas extraordinarias ante un colapso en la app de Mitele debido a la inmensa avalancha de accesos que se estaba produciendo. Por tanto, para evitar la sombra del «tongo» y las irregularidades se decidió que lo más conveniente era aplazar la proclamación a este domingo.