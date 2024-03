Adara Molinero confiesa que ha sido operada por un problema de salud que se desconocía

Adara Molinero ha sorprendido con la última hora de su estado de salud. Hasta ahora, se desconocía que la ganadora de ‘GH VIP 7’ había tenido que pasar por quirófano recientemente. Después de varias semanas «desaparecida» de sus redes sociales, la colaboradora de Mediaset se ha sincerado con sus seguidores sobre cómo está llevando su recuperación.

Más allá de su último percance estético que le dejó quemaduras de segundo grado en las piernas, poco o nada se sabía sobre el delicado estado de salud de la hija de Elena Rodríguez. «Me operaron hace dos o tres semanas de una cosa de salud», reveló la antigua concursante de ‘Gran Hermano’ en Instagram. Y aunque no quiso revelar el motivo específico de su operación, Molinero confesó que el postoperatorio ha sido bastante duro.

Adara Molinero confiesa que ha pasado semanas de dolor

«Cuando me estuve recuperando, estuve pasando bastante dolor«, explicó Adara Molinero. Si bien, aunque hace unos días la pudimos ver en la semifinal de ‘GH DÚO’ apoyando a su madre, la madrileña estaba aún convaleciente tras unos meses difíciles. Y su camino hacia la recuperación total aún continúa.

Adara en Instagram

«Por este tema no he estado subiendo mucho contenido», reconoció la ex azafata de vuelo a sus seguidores. También explicó que acudiría a revisión este pasado lunes para saber si puede retomar o no su vida con normalidad. «Veré al médico y me dirá si puedo por fin entrenar o no porque, claro, he estado sin hacer deporte y me ha dado una pena…», lamentó Molinero.

«Ya había cogido el ritmo y tenía mucha fuerza», continuó compartiendo Adara, que no puede esperar para volver a ponerse en forma. Una tarea bastante fácil teniendo en cuenta que su nueva pareja, Álex Ghita, es preparador físico. Aun así, la televisiva tendrá que esperar para saber cómo avanza su postoperatorio y a qué se puede enfrentar.