El alto pronunciamiento de Adara sobre la denuncia a la que se enfrenta: «Voy a seguir adelante»

Hace unos días, el mundo quedó impactado con las imágenes de Adara Molinero después de una intervención estética. La televisiva mostró en sus redes las quemaduras que había sufrido tras someterse a un tratamiento láser para eliminar unas marcas en sus piernas. Este jueves, ‘Así es la vida’ emitía en exclusiva unas declaraciones de la exconcursante de ‘Supervivientes’ en las que aclaraba todo lo sucedido. La ganadora de ‘GH VIP’ asegura que no piensa parar hasta que se sepa toda la verdad.

Después de denunciar en sus redes sociales el desastroso resultado de su intervención, la clínica amenazó con demandarla y la colaboradora de Mediaset ha dejado claras sus intenciones en ‘Así es la vida’. «Ellos lo único que quieren es parar todo esto. Pero yo voy a seguir adelante con lo que me han hecho», comenzó explicando la exconcursante de ‘Gran Hermano’ en las imágenes emitidas por el programa de Telecinco.

Adara cuenta su versión de los hechos

Y es que, Adara compartió con el programa su versión de la historia e incluso el parte médico de urgencias que deja constancia de las quemaduras de primer y segundo grado. «Yo fui a la clínica a hacerme un láser en las piernas y me hicieron 3 tipos de láser. Yo, como es un dermatólogo, confiaba en él. Me ardían las piernas, gritaba del dolor, llorando por toda la clínica«, asegura la televisiva.

A su vez, explicó que la clínica donde se realizó la fatídica intervención, no sabía cómo actuar. «No sabían ni qué hacer con la situación, se pusieron a echarme aire frío, querían ir a la farmacia a pincharme no sé qué», recordó Molinero sobre su visita, que acudió corriendo a urgencias. «Me pasaron pitando, se liaron ahí a ponerme suero, agua por encima de las quemaduras. Tuvieron que ponerme una vía, medicación…», explica la hija de Elena Rodríguez.

Adara cuenta toda la verdad de sus lesiones en ‘Así es la vida’

El comunicado de la clínica

«Me puse la chaqueta que me tapara mis partes íntimas, porque no me podía rozar nada las piernas de lo que me dolía», proseguía explicando Adara, que continúa recuperándose de las lesiones. Ante el revuelo formado, la clínica ha defendido el protocolo utilizado en un comunicado. «Los tratamientos con fuentes de luz no están exentos de efectos esperados y potenciales efectos no esperados habitualmente transitorios», aseguran los responsables del procedimiento.

Y es que, lo que parecía una forma rápida de eliminar las marcas de su paso por ‘Supervivientes’, se convirtió en una experiencia traumática. «En el momento en el que una persona siente tantísimo dolor que tiene que salir corriendo a Urgencias, eso no es un tratamiento controlado», insistió Adara. Sin embargo, la clínica se mantiene firme en su versión: «Es frecuente que se interpreten como quemaduras profundas o de segundo grado a lo que en realidad es la respuesta habitual a la fuente de luz».