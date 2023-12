‘La Isla de las Tentaciones 7’ recorre media España con este indescriptible avance del estreno

‘La Isla de las Tentaciones 7’ está a punto de arrancar en Telecinco. Aún no hay fecha de estreno oficial pero todo hace indicar que llegará en la semana del 8 al 12 de enero, justo después de las vacaciones de Navidad. Los amantes del formato están deseosos de que empiece uno de los realities más potentes de Mediaset de los últimos años y más aún con el acertado descanso que se ha dejado entre la pasada edición y la actual.

De momento, para abrir boca, Telecinco ha colgado en Mitele Plus dos programas especiales titulados ‘Rumbo a La Isla de las Tentaciones’. En el segundo de ellos, que está disponible en la plataforma desde este viernes, se dan a conocer todas las parejas concursantes en profundidad: desde cómo se conocieron y las crisis que han tenido que afrontar, hasta lo que esperan de ellos en esta experiencia y los consejos de familiares y amigos.

Un pequeño aperitivo de lo que se viene con ‘La Isla de las Tentaciones 7’, que a juzgar por el avance de temporada que también se ha incorporado va a ser canelita en rama con ataques de histeria, múltiples infidelidades, ira incontenible, patadas contra el mobiliario, asaltos a la otra villa, abandonos… No falta de nada.

Sin embargo, lo que más se está viralizando en las últimas horas es un fragmento de la presentación de una de las parejas escogidas por los responsables de casting de ‘La Isla de las Tentaciones 7’. Hablamos de Andrea (18 años) y Álvaro (26 años). Se conocieron por el primo de él. Son de Málaga y cuando se vieron por primera vez, los dos tuvieron un flechazo, pero él tenía novia y continuó con la relación.

Una vez rota su historia de amor, Álvaro fue a buscar a Andrea, aunque seguía teniendo presente a su exnovia. Llevan dos años juntos y él le ha fallado hasta en tres ocasiones. Así que ponen rumbo a República Dominicana a someterse a la prueba definitiva de la que saldrán reforzados o separados para siempre.

Pues bien, en ese extracto ambos protagonizan un dialogo con el equipo de ‘La Isla de las Tentaciones 7’ de los que hacen las delicias en redes. «Yo le conocí en casa de su primo. Apareció con su pareja y yo creía que su pareja era su madre porque lo vi tan guapetón y que, de repente se dio un beso con ella y dije: ‘¿qué pasa aquí?’. Volvimos otra vez a hablar, estuvimos juntos, y al mes siguiente me entero de que se estaba hablando con la panadera de mi barrio, que se la ha hincado a todo mi barrio la panadera. Fui a buscar a la panadera y los dos me dijeron lo mismo, que estuvieron jugando a la play al Call of Duty», dice Andrea.

«Obviamente se enfadó conmigo, lo dejemos y luego me perdonó, pero ella sigue con eso todos los días», apunta Álvaro. «¿Tú sabes lo que yo pensé en ese momento? Ahora voy a volver con él, voy a tatuarle mi nombre, que lo lleva tatuado en grande, y lo voy a dejar y lo voy a mandar a tomar por culo con mi nombre en grande como si fuera un caballo marcado. Y es lo que hice, lo que pasa es que después me enamoré», añade Andrea con una forma de hablar que está cautivando a la gente.

Así, la viralización que ha logrado la publicación que ha subido un usuario de X, antes Twitter, está siendo absolutamente descomunal. El vídeo acumula 2 millones de visualizaciones y subiendo sin parar, destrozando el contador de ‘me gusta’ con 20 mil y provocando miles de comentarios también.