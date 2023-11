Los 10 estrenos semanales nos traen de vuelta dos de las series de Netflix más esperadas

Ya estamos a mediados de noviembre, e iba siendo hora de que apareciera la primera película navideña en nuestra lista semanal de estrenos. ¿Y quién tiene el honor de estrenar primero? Netflix, con una película que ya solo por el título nos tiene atrapados: ‘Mejor Navidad, ¡imposible!’. Y si su reparto está plagado de estrellas de los 90, es un sí en toda regla. Pero no es el único estreno de esta semana a destacar, aunque sí el único navideño.

Netflix nos trae dos de sus series más exitosas. Por un lado, la esperadísima última temporada de ‘The Crown‘ aunque, por ahora, solo su primera parte, ahondando más en la crisis institucional que derivó de la separación de Lady Di y el príncipe Carlos. También nos llega la segunda temporada de ‘Sagrada familia‘, una de las sorpresas del año pasado, con Najwa Nimri en otro de esos papeles que, de estrenarse en Estados Unidos, estaría recogiendo premios y premios. Aparte de Netflix, llegan otras series muy esperadas como es el debut televisivo del monstruo Godzilla en Apple; la nueva serie de Kaley Cuoco, ‘Basado en una historia real’, o el gran éxito de 2023, ‘Super Mario Bros: la película‘, entre otros.

Estrenos en Netflix

Mejor Navidad, ¡imposible! (PELÍCULA)

Sinopsis: Todas las Navidades, Jackie envía un boletín festivo tan pretencioso que Charlotte, su vieja amiga de la universidad, se siente como un trapo. Pero cuando, unos días antes de Navidad, un golpe del destino deja a Charlotte y a su familia ante la nevada puerta de Jackie, Charlotte aprovecha la ocasión para demostrar que la vida de su anfitriona no puede ser tan perfecta.

Por fin llegan las películas navideñas llamando a nuestra puerta. Netflix vuelve a ser la plataforma que da el pistoletazo de salida con esta comedia centrada en unas amigas de la universidad. Sí, algo que ya hemos visto decenas de veces, pero a estas alturas, ¿en serio vamos a quejarnos? ‘Mejor Navidad, ¡imposible!’ está protagonizada por Heather Graham, Brandy, Jason Biggs y Matt Cedeño. Repasemos. Heather Graham, una de las estrellas en ciernes de los años 90, que salió en ‘Twin Peaks’, ‘Boogie Nights’ o ‘Austin Powers’. Brandy, la estrella musical también en los 90 (y que coprotagonizó ‘Aún sé lo que hicisteis el último verano’). Y, para seguir con estrellas de los 90, Jason Biggs, el protagonista de la saga de ‘American Pie’. Es decir, Netflix nos trae nostalgia noventera para su Navidad.

Fecha de estreno: 16 de noviembre

The Crown (Temporada 6, parte 1) (SERIE)

Sinopsis: La Parte 1 de la temporada final de ‘The Crown’ mostrará la incipiente relación entre la Princesa Diana y Dodi Fayed antes de su fatídico accidente en coche.

Llega el final de una de las series más aclamadas, no solo de Netflix, sino de todas las plataformas, en la última década. ‘The Crown’ ha hecho un repaso exhaustivo al reinado de Isabel II al frente de la Corona Británica. Y en esta temporada 6, por primera vez dividida en dos partes, llegamos al punto quizá más esperado por todos los fans de la serie de Netflix: la muerte de Lady Di. Aunque han pasado casi treinta años, aquel fatídico accidente sigue siendo parte de la cultura popular. Y las decenas de teorías conspiratorias a su alrededor no han hecho más que acrecentar la leyenda. Todavía es una incógnita cómo lo tratará la serie de Netflix, pero desde luego, tanto los fans como los no fans de ‘The Crown’ querrán ver esta última temporada.

Fecha de estreno: 16 de noviembre

Sagrada Familia (Temporada 2) (SERIE)

Sinopsis: En esta segunda temporada Gloria y sus hijos tendrán que seguir aparentando una vida perfecta, esta vez con Natalia secuestrada en el sótano de la casa y con el pequeño Lorenzo como testigo de quienes realmente son.

Manolo Caro es un creador capaz de lo mejor… y de lo peor. Ahí está el claro ejemplo de ‘La casa de las flores’ frente a ese esperpento que fue ‘Érase una vez… pero ya no’. Por suerte, con su última serie de Netflix estamos en el lado de lo primero. ‘Sagrada Familia’, pese a ser una serie muy irregular, consiguió destacar y llevarnos a un final de infarto. Parte de su encanto era su reparto, con una Najwa Nimri omnipresente. Y aunque no estaba muy clara una segunda temporada, Netflix dio la oportunidad y estos nuevos episodios nos llegan este mes de noviembre.

Najwa Nimri (’30 monedas’) vuelve a ser la protagonista absoluta junto a Carla Campra (‘Feria: La luz más oscura’), Iván Pellicer ‘(El club de los lectores criminales’), Alba Flores (‘Romancero‘) Álex García (‘Antidisturbios’), Macarena Gómez (’30 monedas’), Laura Laprida (‘Paraíso’), Ella Kweku (‘Now and then’) y Jon Olivares (‘Desaparecidos’). Pol Hermoso (‘Alba’), Javier Pereira (‘Amar es para siempre’) o Abril Zamora (‘Todo lo otro’) se incorporan en esta segunda temporada de la serie de Netflix.

Fecha de estreno: 16 de noviembre

Estrenos en Movistar Plus

Basado en una historia real (SERIE)

Sinopsis: Sigue a una agente inmobiliaria, una ex estrella del tenis y un fontanero, que aprovechan una oportunidad única para capitalizar la obsesión de Estados Unidos por el crimen.

Kaley Cuoco se convirtió en una estrella gracias a ‘The Big Bang Theory‘. Y lo confirmó gracias a ‘The Flight Attendant’, la divertida serie de HBO MAX que le consiguió su primera nominación a los Globos de Oro. Ahora, tras poner voz a la Harley Quinn animada, llega con una nueva serie que basa su premisa en la locura de los espectadores por los true crime. Acompañada de un siempre genial Chris Messina, esta serie que se estrenó hace ya bastantes meses en Estados Unidos por fin llega a nuestro país. Una comedia de misterio perfecta para disfrutar estas navidades.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

Super Mario Bros: La película (PELÍCULA)

Sinopsis: Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

Uno de los éxitos más sorprendentes de 2023. Sí, todos suponíamos que haría buena taquilla. Pero no que superaría los 1000 millones en taquilla en cuestión de semanas. La película basada en el popular personaje de videojuegos de Nintendo superó las expectativas de todos. Aunque su trama no descubre nada ni es la más original del mundo, funciona. Una pequeña historia de ‘orígenes’ con buen humor, una factura visual impecable y unos personajes entrañables. Obviamente tendremos segunda parte. Y seguramente su propio universo en forma de películas. Tiempo al tiempo.

Fecha de estreno: 17 de noviembre

Estrenos en HBO MAX

David Holmes: el chico que sobrevivió (DOCUMENTAL)

Sinopsis: Como doble de Daniel Radcliffe en las películas de Harry Potter, el trabajo de David Holmes ha sido visto en todo el mundo por millones de personas. Pero un accidente en el rodaje le dejó paralítico y postrado en una silla de ruedas.

Hay muchas historias sobre el rodaje de Harry Potter. Normal, ya que es una saga que ocupó 10 años y 8 películas. Una de las más famosas se relató en el libro ‘Número Dos’, de David Foenkinos. Aunque no se sabe su identidad real, la historia era un crudo relato sobre el niño que quedó segundo en el casting para dar vida al niño mago. ‘David Holmes: el chico que sobrevivió’, es otra historia de superación. La historia del doble de acción de Daniel Radcliffe, desde que este comenzó a rodar la saga con 11 años.

Se convirtieron casi en hermanos, por lo que el accidente de Holmes fue un impacto terrible en toda la gente que le rodeaba en el set. «Es injusto. No debería haber tenido que hacer nada de eso», explica Radcliffe. «Esto le ha ocurrido a Dave, pero no quiero hablar de ello como si su vida fuera una tragedia. La forma en que su vida ha cambiado la de las personas que lo rodean va más allá de lo imaginable».

Fecha de estreno: 16 de noviembre

Blue Beetle (PELÍCULA)

Sinopsis: Jaime Reyes, recién licenciado, regresa a casa lleno de aspiraciones para su futuro, pero descubre que su hogar no es exactamente como lo dejó. En su búsqueda por encontrar su propósito en el mundo, el destino interviene cuando Jaime se encuentra inesperadamente en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena: el Escarabajo. Cuando el escarabajo elige a Jaime como huésped simbiótico, éste recibe una increíble armadura con poderes extraordinarios e impredecibles que cambiarán para siempre su destino y le convertirán en el superhéroe BLUE BEETLE.

DC se ha caracterizado por darnos grandes películas recientes, pero también algunas de las peores del cine de superhéroes. Los críticos no se pusieron de acuerdo con ‘Blue Beetle’, la que es hasta hoy la última película de DC en cines. Protagonizada por Xolo Maridueña, es una divertida historia de orígenes creada con mucho respeto hacia la comunidad latina y, en particular, a la mexicana. Humor y sinvergonzonería se dan la mano en una película que nunca se toma demasiado en serio, y que respira un aire noventero por los cuatro costados. Una película menor de DC, pero muy recomendable, con un aire familiar acogedor, y que esperemos tenga continuidad en este DC de James Gunn.

Fecha de estreno: 17 de noviembre

Estrenos en Disney Plus

Asesinato en el fin del mundo (SERIE)

Sinopsis: Darby Hart, una joven detective aficionada y hacker experta en tecnología, y otras ocho personas son invitados por un multimillonario solitario a participar en un retiro en un lugar remoto y deslumbrante. Cuando uno de los otros invitados es encontrado muerto, Darby intentará demostrar que en realidad fue un asesinato, todo ello contra una marea de intereses contrapuestos y antes de que el asesino vuelva a actuar.

¿Recordáis ‘The OA’? ¿Aquella serie de Netflix tan bizarra y surrealista que puso nuestro mundo del revés con tan solo dos temporadas? Sí, hombre, la de la mujer ciega que sea convertía en una especie de mesías y hacía bailes extraños. Pues sus creadores, Brit Marling y Zal Batmanglij, nos traen ‘Asesinato en el fin del mundo’. Un thriller protagonizado por Emma Corrin y Clive Owen, que promete emociones fuertes. Aunque llega sin apenas promoción, bien podría ser una de las sorpresas de esta temporada.

Fecha de estreno: 14 de noviembre

Estrenos en Apple TV Plus

Monarch: el legado de los monstruos (SERIE)

Sinopsis: Tras sobrevivir al ataque de Godzilla en San Francisco, un espeluznante secreto vuelve a sobrecoger a Cate. En medio de amenazas monstruosas, se embarca en una aventura por todo el mundo para descubrir la verdad sobre su familia y la misteriosa organización conocida como Monarca.

Godzilla luce muy bien en pantalla grande, en salas de cine. Así lo hemos visto en sus últimas apariciones, como ‘Godzilla vs. Kong’. Pero desde que Warner estrenara su reboot en 2014, firmado por Gareth Edwards, decidieron crear una especie de universo compartido a lo Marvel. Y lo cierto es que les ha salido bastante bien, manteniéndose en taquilla y dando unas muy entretenidas películas de aventuras. Ahora ceden el testigo a Apple, la plataforma en la que mejor luce el dinero invertido, para que nos traigan a semejante kaiju a nuestro salón. ¡Y el tráiler luce espectacular! Sobre todo si, en el reparto de humanos, nos encontramos a un Kurt Russell al que siempre nos gusta ver en cualquier proyecto.

Fecha de estreno: 17 de noviembre

Estrenos en SkyShowtime

Fellow Travelers (SERIE)

Sinopsis: Relata el romance clandestino de dos hombres muy diferentes que se encuentran en la Washington de la era McCarthy. La historia del carismático Hawkins Fuller y el idealista Tim Laughlin, sus idas y vueltas durante la guerra de Vietnam, el hedonismo de la época disco de los ’70, hasta llegar a la crisis del SIDA en los ’80.

Esta serie lleva volviendo loco a Twitter (X) desde que se anunció el proyecto. Hemos podido ver escenas de alto contenido erótico y es verdad que ‘Fellow Traveleres’ promete todo y más. Pero, ¿por qué es interesante esta serie más allá del tema que trata? El secreto lo encontramos en su pareja protagoniza. Ni más ni menos que Matt Bomer (‘Ladrón de guante blanco’, ‘American Horror Story’) y Jonathan Bailey, Lord Anthony Bridgerton en persona.

Fecha de estreno: 19 de noviembre