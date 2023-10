Netflix fija el estreno del final de ‘The Crown’ con una novedad nunca vista en su historia

Una de las series más importantes de los últimos años (y tampoco exenta de polémica) ha sido ‘The Crown‘. Creada en 2016 por Peter Morgan, busca abarcar todo el reinado de la Reina Isabel II. La serie no solo ha sido unánimemente aplaudida tanto por el público como por la crítica, sino que ha ayudado a lanzar las carreras de un sinfín de intérpretes. En esa lista encontramos a Elizabeth Debicki, Vanessa Kirby, Josh O’Connor, Claire Foy o Emma Corrin.

La última temporada se ha hecho esperar pero al final llegará a finales de año a Netflix, y lo ha hará con una novedad insólita en su historia: estará dividida en dos partes. Esta abarcará desde 1997 hasta 2005, durante el mandato de Tony Blair. La Parte 1 de la temporada final de ‘The Crown’ se estrena este próximo 16 de noviembre, con cuatro episodios que mostrarán la incipiente relación entre la Princesa Diana y Dodi Fayed antes de su fatídico accidente en coche.

La Parte 2 llegará el 14 de diciembre y tendrá más episodios. En concreto, 6. En este tramo final, se nos mostrará cómo el príncipe Guillermo intenta integrarse de nuevo en su vida en Eton tras la muerte de su madre, mientras la monarquía tiene que hacer frente a la opinión pública. Al llegar a su Jubileo de Oro, la Reina reflexiona sobre el futuro de la monarquía con la boda de Carlos y Camilla y el comienzo de un nuevo cuento de hadas Real con Guillermo y Kate.

En la Parte 1, Elizabeth Debicki retoma su papel de Princesa Diana junto a Dominic West como el Príncipe Carlos. Imelda Staunton continúa su reinado como Isabel II junto a Jonathan Pryce (Príncipe Felipe) y Lesley Manville(Princesa Margarita). También regresan Salim Daw (Mohamed Al Fayed) y Khalid Abdalla (Dodi Fayed). Debutan Rufus Kampa (Príncipe Guillermo) y Fflyn Edwards (Príncipe Harry). Además, tendremos a Bertie Carvel dando vida al Primer Ministro Tony Blair.

En la Parte 2, los príncipes Guillermo y Harry serán interpretados por Ed McVey y Luther Ford. Junto a ellos estará Meg Bellamy en el papel de Kate Middleton. Serán los primeros papeles de estos tres actores.

