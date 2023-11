Juan Dávila habla de esta manera de Telecinco por lo que le pasó en ‘La última noche’

‘Espejo Público’ ha aprovechado las controvertidas palabras que soltó Alfonso Guerra en su visita a ‘El Hormiguero’ sobre la censura y los chistes sobre enanos y homosexuales para debatir sobre los límites del humor. Para ello, el programa de Susanna Griso invitaba al plató al humorista Juan Dávila.

El cómico ha ido ganando peso en la televisión como colaborador de ‘Y ahora Sonsoles’ o en el fallido ‘La última noche’, el programa que presentó Sandra Barneda como relevo del ‘Deluxe’ y que duró solo seis semanas en antena. Un espacio que ha servido a Dávila para lanzar un recado a Telecinco.

Si hay un cómico que no se autocensura nada a la hora de hacer humor es Juan Dávila. «¿Crees que el humor no debería tener límites?, le preguntaba Susanna Griso, a lo que él le contestaba que «yo con lo que estoy haciendo no hay límites, el límite es que con la persona con la que estoy haciendo el humor, a mí espectáculo ha venido todo tipo de personas, enfermos con discapacidad, ciegos, sordos y bromeo con ellos», aseveraba él. «¿Con ellos o de ellos?», repreguntaba Susanna. «Con ellos y riéndose de su propia enfermedad porque eso es restarle importancia», recalcaba él.

«¿Y nunca se ha molestado nadie?», preguntaba Susanna sorprendida. «Nunca. Creo que todo tiene que ver con el respeto y con la inclusión. Yo puedo bromear de todo si la persona con la que estoy bromeando no le gusta. Creo que tiene que ver con que podemos bromear siempre y cuando lo hagas desde el respeto y la igualdad, no una supremacía», volvía a decir él.

Tras ello, Susanna Griso le preguntaba si no estaba de acuerdo entonces con Alfonso Guerra en que hay colectivos a los que no se puede tocar a la hora de hacer reír. «A mí me han censurado vídeos en Instagram o TikTok pero me lo ha censurado la plataforma. La gente que me ha denunciado ha sido gente que era ajena a esas enfermedades», explicaba el cómico.

Juan Dávila habla de su polémica en ‘La última noche’ en Antena 3

Después, ‘Espejo Público’ juntaba a Juan Dávila con una activista feminista que le recordaba sus polémicas en ‘La última noche’. «Yo creo que los límites del humor los pone el contexto. En un espectáculo cuando tu compras una entrada estás firmando una especie de contrato y asumes que estás dentro de esa situación. Eso no tiene nada que ver con hacer un chiste machista en un programa de máxima audiencia», defendía Carolina Pulido.

«El problema es cuando sales de ese contexto. Yo he visto un vídeo en no sé que programa que la gente se sintió ofendida», le decía la activista a Juan Dávila y él mismo le cortaba. «Si, el de Telecinco. En el programa de ‘La última noche’ que fue la última noche porque se cerró. Yo ahí si que es cierto que estaba fuera de contexto», reconocía él.

«Pero a mí Telecinco me contrata para hacer mi show. Si que es cierto que estaba fuera de lugar. Pero mira cómo fue que yo a la chica de las tetas operadas, cuando le dije ‘ahora que hace mucho calor debes oler a plástico quemado’, si ves la primera reacción ella se rio. Después me escribió por Instagram y me dijo ‘la tetas operadas’ quieren ver tu show», destacaba Juan Dávila.