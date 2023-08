El público no perdona lo que hizo Juan Dávila en ‘La última noche’ y el clamor es unánime

Telecinco emitía este viernes la tercera entrega de ‘La última noche‘. Así, pese a anotar un paupérrimo 5,6% en su segunda semana, la cadena seguía confiando en el programa de Sandra Barneda, que esta semana contó con Makoke, la última hora del caso de Daniel Sancho, una entrevista con Ion Aramendi y un debate sobre la cirugía estética. Y fue precisamente ahí donde se vivió un momento de gran tensión entre Juan Dávila y varios asistentes del público.

El cómico Juan Dávila se incorporaba la semana pasada al equipo de ‘La última noche’ tomando el relevo de Laura Márquez y David Puerto, encargados de agitar el debate y de dar voz al público y a personas afectadas por el tema del debate.

Este viernes, Sandra Barneda proponía a sus tertulianos, entre los que estaban Pilar Rahola, Cristóbal Soria, Lucía Etxebarría o Rubén Ochandiano cómo se ha incrementado el uso de la cirugía estética en jóvenes. Y para ello, ‘La última noche’ también dio voz a varios jóvenes que se habían operado en varias ocasiones para estar mejor. Fue precisamente ahí cuando Juan Dávila hizo una broma de mal gusto que no gustó a nadie.

Y es que Juan Dávila se pasó de la raya. El que le conozca sabe que su humor es negro y que suele utilizar un discurso faltón e incluso con insultos. Pero teniendo en cuenta que es un programa de televisión todo eso sobra. Y eso es lo que parece que terminó por indignar a Sandra Barneda, que no dudó en darle un corte a su compañero.

El corte de Sandra Barneda a Juan Dávila por sus bromas de «mal gusto»

Todo se producía cuando Barneda daba voz a Tamara, una joven que se había operado el pecho para intentar acabar con el complejo que tenía. Tras escuchar su testimonio, Juan Dávila se dirigía a ella con un comentario completamente desafortunado. «Después de operarte las tetas, ¿no te huele a plástico quemado ahora en verano?», le soltaba el cómico. «Es una broma de mal gusto», reaccionaba Pablo, otro de los invitados que estaban en la grada del público para contar su caso.

«Qué falta de respeto», insistía el joven al ver las bromas que hacía Juan Dávila en ‘La última noche’. «Yo pregunto desde la ignorancia. Igual que a él que le veo tan estirado le pregunto que si se le han subido los huevos», espetaba el cómico al propio Pablo. «No sabía que era un programa de humor, pensé que era un programa serio la verdad», replicaba Pablo completamente molesto por los comentarios del humorista.

«Es que a mí también se me han caído los huevos», terminaba bromeando Juan Dávila. Un comentario que provocaba que Sandra Barneda le diera un monumental corte muy molesta por la actitud de su compañero. «Pues yo no te digo lo que se me está cayendo esta noche de escucharte Juan», aseveraba la presentadora volviendo a la mesa de debate y queriendo correr un tupido velo.

Lluvia de críticas a Juan Dávila y ‘La última noche’

Como era de esperar, las redes se llenaron de críticas hacia ‘La última noche’ por contar con alguien como Juan Dávila. «Que vergüenza ajena de programa» o «No me gusta el término telebasura, pero las bromas con el físico de los demás son una mierda» eran algunos de los comentarios que se podían leer.

Asimismo, muchos no dudaban en acordarse de ‘Sálvame’ y del ‘Deluxe’ comparándolo con lo que se vio en ‘La última noche’. «Han quitado el Deluxe para poner un programa que se mete con el físico de la gente. Enhorabuena Telecinco, lo estas haciendo fenomenal para atraer a la audiencia», destacaba un usuario.

No me gusta el término telebasura, pero las bromas con el físico de los demás son una mierda. https://t.co/rPuV4SQcuD — Borja Terán (@borjateran) August 12, 2023

Gracias Sandra Barneda por tus palabras ante el “humor” rancio y casposo de Juan Dávila en #LaÚltimaNoche



“No te digo lo que se me está cayendo a mi de escucharte, Juan… porque madre mía!"



pic.twitter.com/HkLZSmTQkE — M 📺 (@casasola_89) August 12, 2023

Otra de Juan Dávila en #LaÚltimaNoche: "Es una broma de mal gusto".



Bien, @SandraBarneda, después de los comentarios del actor en el debate de la cirugia estética y con Makoke: "No te digo lo que se me está cayendo esta noche de escucharte, Juan. Porque madre mía, hay veces…". pic.twitter.com/qPxKwj7Sx6 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) August 11, 2023

.@mediasetcom esta es la televisión que estáis creando, más orientada a los años 90. Próximamente chistes de mariquitas…. @laultimanochetv https://t.co/66wNSAKKHn — Edgar (@Ed7garC) August 12, 2023

Si hacer entretenimiento de la burla del físico de los demás es el cambio que pretendía hacer la cadena me parece normal que la audiencia huya despavorida de este tipo de contenido. https://t.co/PfvTwv2RXm — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) August 12, 2023

PERDONA? Pero y este troglodita de dónde ha salido? Increíble que Telecinco pretende alejarse de la polémica y permita estas actitudes y comentarios tan despectivos.

Bravo el chaval de la grada que la defiende y Sandra Barneda por no callarse. https://t.co/TNhlj72rBq — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) August 12, 2023

Me parece motivo más que suficiente como para sacar a este tío de este programa, que si no le saca la cadena le acabará sacando la audiencia. https://t.co/aDwncKXScc — Mario Temiño. (@mynamewasMario) August 12, 2023

Supongo que este es el contenido familiar que Borja Prado quería en la nueva Telecinco. A ver si es que todo era una cruzada contra La Fábrica de la TV, Jorge Javier y los colaboradores de Sálvame. https://t.co/yA9iKznK6r — 🔻🏳️‍🌈🦋terelucam (@c0cagamarra) August 12, 2023

Han quitado el Deluxe para poner un programa que se mete con el físico de la gente. Enhorabuena Telecinco, lo estas haciendo fenomenal para atraer a la audiencia. https://t.co/nK8S0Xa8Ow — Fran ❤️‍🔥➕ (@imfrancisconce) August 12, 2023

Telecinco ha vuelto a los 90 pero literalmente. Qué horror y qué puto asco de presentador/colaborador o lo que sea eso. https://t.co/whfkIBr7Cw — TelAnte55 (@Tel__TV) August 12, 2023

¿Pero no querían acabar con la telebasura? Porque burlarse del físico ajeno con chistes propios de los 90 sí lo es. https://t.co/f8auVBLfgL — Bel✨ (@belmotomami) August 12, 2023

Mediaset España: ‼️Vamos a eliminar TODA la telebasura de nuestra programación para ser blanca y familiar 🥳🥳🥳



Mediaset España al mes siguiente: https://t.co/CUwmgNxzfv — ᴹᶦˢᵗᵉʳ ᴿᵒʷˡᶦⁿᵍ ✴️🐦 (@MisterRowling) August 12, 2023

Este es el rumbo que ha decidido tomar Telecirco? Nadie al volante, completamente sin frenos https://t.co/gXHZZQyUO8 — Joan Nowhere* (@joann0where) August 12, 2023

Y por esto quitaron el Deluxe??? https://t.co/Yae4gUkDgQ — Dareol Rewind (@DareolRewind) August 12, 2023

¿Y esto es con lo que pretenden remontar en audiencia?



Desde luego que le han dado un nuevo aire a la cadena, pero un aire con olor a cerrado. https://t.co/Nrm0bciQ8B — Rocío Muñoz 🌧 (@Rocio_ML_) August 12, 2023