Dávila pega este tremendo repaso a Juan del Val en directo y ojo a cómo le llama al final

Un domingo más, Juan del Val ha sido el protagonista de la sección ‘El club de los ofendidos’ de ‘La Roca’. El periodista no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa sobre determinados temas, y es lo que hizo en el pasado programa de ‘El Hormiguero’.

El colaborador criticó a los monologuistas que utilizan al público en sus actuaciones. Juan del Val cree que estos cómicos incomodan con sus chistes a la gente que suben al escenario. «Eso no es humor, eso es bullying», llegó a afirmar sin reparos el escritor en el talk show de Antena 3.

Este domingo, Nuria Roca le ha echado la bronca a su marido por tales declaraciones: «Acabas de llamar abusones a tantos cómicos, has traspasado los límites del humor». Tras lo cual, la presentadora dio paso a Juan Dávila, un cómico que utiliza al público en todas sus actuaciones. «Soy un abusón 10 años mayor que él», le ha espetado de primeras el invitado.

Juan del Val y Nuria Roca en ‘La Roca’

Juan del Val es rebautizado como «Juan del Mal»

Dávila ha dejado claro que habla con el público en sus shows gracias a todos los años en los que se ha formado para estar sobre los escenarios. «A mi show han venido personas ciegas, sordas y todas han salido encantadas. Creo que la peor discapacidad es la de aquellos que se creen capacitados para opinar sobre un show en el que no han estado, como tú», la ha reprochado el monologuista a Juan del Val.

Nuria Roca le preguntó si en alguna ocasión alguien del público se había negado a subir al escenario. A lo que él contestó que «nunca» y aseguró que «la gente tiene ganas de participar». No obstante, el escritor ha echado más leña al fuego declarando que el público tiene miedo a negarse a subir por la «agresividad» del cómico.

Ante semejante acusación, Juan Dávila no ha dudado en mandarle callar, recordándole que «es muy fácil opinar desde ‘El Hormiguero'». «Me voy ahora a actuar a Murcia. Tú no sabes ni lo que es Murcia. Para entender esto hay que tener dos dedos de frente y tú ya tienes cinco, que con la edad se te va notando menos pelo. Tu mujer se apellida ‘Roca’ porque para aguantarte hay que ser muy duro, Juan del Mal», le ha soltado sin titubeos el cómico.

Antes de dar por finalizada la conexión, Juan del Val ha querido aclarar que en ningún momento se había metido con el espectáculo de Dávila, aunque amenazó con hacerlo a partir de ahora tras ese encontronazo en directo. «Hasta hace un momento no tenía argumentos, pero ahora me los has dado todos», ha sentenciado.