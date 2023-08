Telecinco, en quiebra con la peor audiencia de la historia por culpa de ‘La última noche’

Viernes muy negro en audiencia en Telecinco. Y nos quedamos cortos. La cadena de la nueva Mediaset liderada por Borja Prado y Alessandro Salem anotó su peor dato histórico en el global del día con un insoportable 7,9% de cuota de pantalla. Ya no solo le supera La 1, sino que además, a este ritmo, La Sexta acecha peligrosamente. Merecido.

Ese resultado se explica por lo ocurrido con ‘La última noche’. El nuevo programa que presenta Sandra Barneda en la noche de los viernes y que recoge el relevo del ‘Deluxe’ se ha despeñado a unas cifras que bien podrían ser de televisión local y temática. La segunda entrega del formato firmó un paupérrimo 5,6% de share y apenas 385.000 espectadores de media.

‘La última noche’, camino de una cancelación fulminante en Telecinco tras dos emisiones

Ni que decir tiene que son métricas difícilmente sostenibles para una cadena privada. No hay rentabilidad y Telecinco no está en condición de permitirse una audiencia tan sangrante si no quiere ir directa a la quiebra. Los pasos, por ahora, van en esa inquietante dirección. Por lo que todo debería hacer pensar que este espacio no puede continuar en la parrilla la semana que viene.

Y ojo, porque ‘La última noche’ aparece en la promo con las apuestas del canal para la próxima temporada televisiva. Desde luego, como visionarios se morirían de hambre y más después de convertirse en la quinta opción de la noche después de Antena 3, La 1 de TVE, La Sexta y Cuatro. En fin, todo un dislate que debería costar las cabezas de quien ha decidido todo esto.

#LaÚltimaNoche registra un 5.6% de share y 385.000 espectadores en el prime time de @telecincoes



🌕 Más de 3.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con @laultimanochetv#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/OCjyJU5sBZ — Dos30' (@Dos30TV) August 5, 2023

Pero las cosas no se quedan ahí porque ‘Así es la vida’, el otro programa que presenta Sandra Barneda en connivencia con César Muñoz y que ocupa el hueco de ‘Sálvame’, corrió una suerte muy parecida y bordeó su mínimo histórico con un fatal 7,3% de share. Apenas 600 mil espectadores se quedaron viendo el programa cuando hace justo un año ‘Sálvame Naranja’ anotaba un 15,3% y más del doble de televidentes.

Al hilo, hace también un año el ‘Deluxe‘ marcaba un 14,3% frente al 5,6% del que hablamos. En otras palabras, estamos ante una caída de entre 7 y 9 puntos porcentuales. Así, la hostia sin manos de la audiencia a la aberrante decisión empresarial de Telecinco es de órdago y no hace más que confirmar el gran error cometido y lo más grave de todo: lo poco que saben de televisión quienes habían entrado a la cúpula de Mediaset para levantar la cadena supuestamente.

Para completar esta nefasta deriva en Fuencarral con ‘Así es la vida’ y ‘La última noche’, hay que resaltar lo que está sucediendo también en las mañanas. Y es motivo de alarma total y absoluta. Ahí donde conservaba únicamente la hegemonía, ahora también pierde adeptos por momentos. Una tendencia calamitosa que pone en el disparadero la gestión de Borja Prado y Alessandro Salem.

Este viernes ‘El programa del verano’ fue superado por ‘Espejo Público’, arrebatándole así la mañana. Además, ‘Ya es mediodía’ se desplomó a un pésimo 9,4% y poco más de 500 mil telespectadores. Un síntoma de desgaste también en el único reducto que le quedaba a Telecinco que no hace más que presagiar lo MUCHO que va a sufrir en el próximo curso televisivo. Ni ‘GH VIP’ servirá para reflotar.