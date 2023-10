Piden la expulsión de Marta Castro por un suceso con Laura Bozzo que ‘GH VIP’ ha censurado

Sigue ‘GH VIP’ en directo: expulsado, todas las novedades y nominados de la gala 4

La casa de ‘GH VIP’ es un auténtico hervidero de conflictos. Uno de los más sonados ha tenido como protagonista a Laura Bozzo, quien se ha visto las caras con Marta Castro en un bronco encontronazo que no ha pasado inadvertido. De hecho, las fuertes acusaciones que se han lanzado ha movilizado a buena parte de los espectadores, quienes llegan a pedir la expulsión de la ex de Fonsi Nieto.

Todo ha comenzado cuando Marta Castro se ha desahogado con sus compañeros asegurando: «¿Sabes lo que me demuestra con esto? Que es más falsa… A mí no me puedes estar diciendo que eres de las más auténticas de la casa y luego no te fías de mí». Lejos de quedarse callada, Marta no tuvo reparo en afeárselo a la cara tildándola de «metemierda».

«A mí no me interesa lo que tú opines, perdóname», le ha rebatido. Frente a ello, Marta ha pronunciado uno de los comentarios que más han señalado los espectadores: «Es una metemierda, está aburrida… Se piensa que está en América y no mi reina, estás en España». Estas réplicas han provocado la ira de Laura, quien a solas, ha soltado comentarios como: «Les voy a mostrar a todas estas imbéciles quien soy yo. Voy a incendiar la casa. no saben con quién se han metido».

A pesar de la crudeza del vídeo, la organización de ‘GH VIP’ no ha emitido toda la bronca en su totalidad. De hecho, hay espectadores que reseñan esta acción a la que califican de manipulación. Tal y como apuntan los seguidores de ‘GH VIP’, en un momento determinado de la cruzada, Marta Castro pronunció las siguientes palabras: «Ojalá mañana España lo vea y te envíe a tu casa, a México, a Cancún, a Cuba…». Y eso concretamente no se ha visto.

Este es el comentario xenófobo de Marta hacia Laura que @ghoficial ha omitido en el vídeo. LAMENTABLE. #GHVIPGala4 pic.twitter.com/ByjMaCjAsf — Elegido (@Elegidx) October 5, 2023

Los espectadores cargan contra ‘GH VIP’ y piden la expulsión de Marta Castro

La censura impuesta por ‘GH VIP’ no ha pasado inadvertida para los espectadores. En redes son muchos los que cargan contra la organización. «Han omitido en el vídeo cuando Marta le hace el comentario racista hacia Laura. Esto es una vergüenza», ha apuntado un seguidor. De hecho hay quienes piden su expulsión disciplinaria. «¿Qué esperan para una sanción disciplinaria?», se ha preguntado otro espectador.

También las redes se han inundado de comentarios contra Marta Castro, quien se ha granjeado la animadversión de buena parte de la audiencia. «Por favor que salga Marta nominada y se vaya expulsada con un 100%», ha clamado una seguidora.

Eres una racista, Marta, eso debería ser motivo de expulsión. Menos mal que querían un programa blanco #GHVIPGala4 — 💜Gossipy💜 (@Gossipy13908774) October 5, 2023

Marta eres repulsiva y repugnante. Tienes cara de tener un palo metido x el culo, de verdad no se q te crees, baja de tu nube RIDÍCULA!

Una pena q hoy salga Sol xq deberías haber sido la primera expulsada.



#GHVIPGala4 — ☔️🍂🍁🍂🍁☔️ (@hassinger_ena) October 5, 2023

Por favor que salga Marta nominada y se vaya expulsada con un 100%

#GHVIPGala4 — exs (@edaxserkan20) October 5, 2023

marta a la calle por favor, no la aguanto ES QUE NO PUEDO #GHVIPGala4 pic.twitter.com/AoelclnPTj — 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 ¡! 🦋 (@aavazda) October 5, 2023

Marta completamente retratada en directo, delante de SU PAÍS, tanto que le gusta recalcar que esto es España. Pues España te va a poner en la calle. #GHVIPGala4 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) October 5, 2023

expulsión disciplinaria a marta por racista #ghvipgala4 — trash 🎀✨ (@pathisfab) October 5, 2023

HAN OMITIDO EN EL VÍDEO CUANDO MARTA HACE EL COMENTARIO RACISTA HACIA LAURA. ESTO ES UNA VERGÜENZA @ghoficial #GHVIPGala4 — Elegido (@Elegidx) October 5, 2023

NO VAN A PONER EM COMENTARIO RACISTA DE MARTA?



QUE RARO QUE NO ME SORPRENDA…



#GHVIPGala4 — Eddd_ (@edd_thecooker) October 5, 2023

Puede ser Marta más racista y xenobofa? @ghoficial que esperan para una sanción disciplinaria? #GHVIPGala4 — Drakooz 🇪🇸 (@Drakooz_) October 5, 2023

Pero esto que es? Arrinconan a Laura, y eliminan el asqueroso comentario racista, xenofogo de marta #Ghvipgala4 no tenéis vergüenza @gh — ParaisoAzul (@ParaisoAzul6) October 5, 2023

DONDE ESTA EL VÍDEO CUANDO MARTA HACE EL COMENTARIO RACISTA HACIA LAURA. DONDE ESTA QUE NO LO VEO#GHVIPGala4 — Tamara 🔮🥑 (@Tamara_Novelera) October 5, 2023

han omitido el comentario racista de marta??????#GHVIPGala4 — lucia (@sodaylights) October 5, 2023