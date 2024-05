La bomba que llega de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ y que se había mantenido silenciada

‘Supervivientes’ ha avanzado algunos de los contenidos que se van a poder ver este domingo en la undécima gala de ‘Conexión Honduras’. Y Ángel Cristo vuelve a posicionarse como uno de los protagonistas por su guerra abierta con Aurah.

Por mucho que el pasado jueves dijera en Palapa que el conflicto estaba resuelto, lo cierto es que nada más lejos de la realidad. La tensión se ha recrudecido y así lo atestiguan las imágenes del adelanto que se ha mostrado en ‘Fiesta’.

«Ángel nos la mete por detrás», dice Aurah en una conversación con Blanca Manchón, refiriéndose a que han sido nominadas por él. Ambas acusan a Ángel Cristo de alta traición y le tachan de «veleta» para «salvarse el puto culo» en ‘Supervivientes’ y garantizarse una mayor permanencia.

«Si se sienten engañadas porque he hecho de agente doble… pues si con 12 años engañé al servicio secreto», se oye decir al robinsón en una conversación con Gorka, admitiendo así que ha ejercido un doble juego con Aurah y Blanca.

Además, Ángel Cristo en otra conversación, en este caso con Arkano, confiesa que se arrepiente de que Aurah fuera la dama de honor de su boda garífuna con Ana Herminia en Honduras: «Me he equivocado en ciertas cosas en la boda. Las damas de honor, una de ellas, no habría estado jamás».

No obstante, este conflicto no es, ni de lejos, lo más potente en lo que se va a ver envuelto el concursante de ‘Supervivientes’, pues llega un bombazo desde Honduras relativo a los incesantes rumores de beso entre Marieta y Gorka. «Pedazo de bomba. Aurah ha dicho que Ángel le admitió que él también vio el beso», proclama la propia Marieta.

De este modo, Aurah parece querer malmeter en esta historia y colocar a Ángel Cristo en un gran compromiso, pues todo esto va a ser destapado y abordado en el Oráculo de Poseidón. Cuando Gorka se entere, la guerra está servida y las consecuencias pueden ser impredecibles. Lo sorprendente es que el hijo de Bárbara Rey lo había mantenido en silencio y no se atrevió decirlo cuando lo desveló Kiko Jiménez hace una semana y media.

«Esto es la guerra», advierte Aurah, pero no solo por su encarnizada contienda con Ángel, sino también por su decisión de ir a degüello a por Arkano por su escasa implicación en las tareas de supervivencia. «Arkano no pesca ni para atrás», se queja la canaria, amenazando con pescar solamente para ella y abandonar el compañerismo.

Por otro lado, el hambre está haciendo estragos y Pedro García Aguado no puede más a pesar de que el jueves se mostró fuerte y guerrero: «No puedo más, no quiero estar así». Y sobre esas necesidades alimenticias, Ángel Cristo advierte a Kiko Jiménez sobre la barbacoa que ha ganado y sobre la que tiene la opción de compartir con todos o imponer vetos: «Espero que nos invite a toda la playa, con la comida no se juega».