Laura Bozzo se corona con este explosivo momento en ‘GH VIP’ que da infinito que hablar

Telecinco estrenó este lunes ‘GH VIP: Última Hora’ con Lara Álvarez como presentadora, que se llevó muchos aplausos por su regreso a los realitys como conductora. Fue un programa en el que los concursantes hicieron sus posicionamientos sobre los nominados. Así, cada uno se posicionó sobre quién quiere que sea el expulsado este jueves: Álex Caniggia, Sol Macaluso o Laura Bozzo.

Nada más empezar el juego, Laura Bozzo se mostraba desconcertada pues desconocía en qué consistía lo de los posicionamientos. Tras enterarse, Laura no tuvo ningún reparo en decir que a ella le importaba cero lo que pensaran sus compañeros y que a ella lo que le importaba era la decisión del público.

No obstante, a Laura Bozzo no le hicieron ninguna gracia los argumentos que utilizaron algunos compañeros como Susana Bianca o Zeus Tous a la hora de posicionarse detrás de ella. «Tienes un corazón enorme y me pareces una mujer maravillosa. Pero odio las discusiones y a veces me siento incómoda», explicaba la modelo curvy.

«Yo no estoy jugando acá para fingir y pasar desapercibida todo el programa. Yo estoy jugando a ser Laura Bozzo. Creo problemas, digo lo que pienso. Me parece que hay mucha gente con doble cara y no lo voy a dejar de decir. Esas posiciones de peace and love no van conmigo», contestaba Laura Bozzo.

«Si el público no quiere a una persona como yo, me voy, no tengo ningún problema. Pero quedarme acá para ser miel y azúcar… Nunca lo seré, lo siento mucho», proseguía diciendo después de ver cómo algunos compañeros se posicionaban para que fuera ella la expulsada.

Laura Bozzo hace un alegato muy alabado en ‘GH VIP 8’

Pero sin duda, Laura Bozzo se vino arriba después de escuchar otros argumentos como los de Zeus, Gustavo o Jessica Bueno. Así, la peruana hizo un alegato que fue muy aplaudido en redes sociales. «Si la mayoría quiere una casa de peace and love, de no hablar, de no discutir, de no sacar la verdadera personalidad y pasar por un subterráneo… Yo no pego en esta casa», insistía la presentadora.

«Para mí, en la televisión que he hecho durante tantos años, la gente quiere el personaje real. La gente no quiere hipocresía, no quiere falsos buenos o falsas señoras de alta sociedad. Demasiado perfectos para ser reales», defendía Bozzo harta de ver la hipocresía de algunos concursantes.

Por todo ello, Laura Bozzo se dirigía a la audiencia de cara a la expulsión de este jueves. «Si quieren una casa de amor y mariposas flotando, sáquenme. Yo no voy a participar en ese jueguito barato de hacerme la buenita, la santita y no decir lo que pienso. Eso no va con Laura Bozzo. Si me quieren dentro, seguiré siendo como soy. Hablando, discutiendo, haciendo locuras… Pero nadie me va a cambiar. Por un premio ni por dinero no voy a vender mi lengua a nadie», sentenciaba.