El controvertido momento de Luitingo con Pilar que captan las cámaras de ‘GH VIP’

Luitingo está en el punto de mira desde las últimas semanas por su comportamiento en ‘GH VIP’. Desde que entró a concursar, el joven ha sido uno de los protagonistas de la edición por su acercamiento con Pilar a pesar de tener pareja fuera. Además de ello, su relación en la casa con Pilar ha vuelto a ser tema de debate, en este caso, por una circunstancia totalmente distinta.

En concreto, los espectadores de la emisión 24 horas de Mitele se han cerciorado de que la relación entre Luitingo y Pilar no atraviesa por su mejor momento. Un contenido que no se ha podido ver en directo. Esto es debido a un clip que algunos seguidores del formato han compartido en redes sociales.

En dicho vídeo se puede ver como el cantante le ha reprochado de muy malas formas a Pilar el hecho de haber despedido a Laura Bozzo ante su hipotética expulsión. Por su parte, Pilar se ha excusado alegando: «O ahora cuando Oriana coge y le dice que Álex no le da la mano aplaudimos todos y tiene razón, ahora lo hago yo mal. A ver, que solamente le he dado dos besos. ¿Qué hago si se me abraza? Pero es que no la he abrazado». Una explicación que parece no haberle servido al cantante, quien ha vuelto a reprochárselo con su actitud esquiva y distante.

Luis cabreado con Pili porque se despidio de Laura#GHVIPGala4 pic.twitter.com/hkbOkUNeGx — MaryGH2 (@Mary202085797) October 5, 2023

El origen del mal rollo entre Laura Bozzo y Luitingo

Cabe recordar que Luitingo y Laura Bozzo se han convertido en enemigos íntimos de la edición. Todo ello después de que la peruana le afease al cantante su actitud teniendo pareja fuera del concurso. «No puedes ser leal si no le eres fiel a tu pareja de fuera», llegó a apuntar hace ahora unos días. A pesar de ello, la presentadora peruana les ha pedido disculpas alegando desconocer el episodio que luitingo protagonizó en el confesionario. Un perdón que Luitingo no ha aceptado remarcando así su enemistad con Laura Bozzo.