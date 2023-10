‘GH VIP’ expulsa a Sol Macaluso con un porcentaje aplastante frente a una icónica Laura Bozzo

La cuarta gala de ‘GH VIP‘ ha sido de alto voltaje debido en buena parte a la impactante expulsión de Sol Macaluso. La audiencia ha dictado sentencia contra la joven después de medirse junto a dos de los pesos pesados de la edición: Álex Caniggia y Laura Bozzo. Cabe recordar que hace una semana fueron seis los concursantes nominados. Sin embargo, la lista se redujo a la mitad tras la salvación de Jessica Bueno, Karina y Michael Terlizzi durante el debate dominical.

Nada más comenzar la gala, la presentadora ha compartido el estado de los porcentajes. Tal y como Marta Flich ha reseñado, uno de ellos se erige como el claro nominado/a de la noche al acumular un 61% frente a los otros dos compañeros que reúnen el 20% y el 19% de los votos en su contra. Unos datos que se han elevado tras la salvación de uno de los tres. En concreto, uno de ellos acumulaba un altísimo 75%, lo que le ha hecho sospechar a Laura Bozzo con su propia expulsión.

Poco ha tardado la audiencia en conocer el nombre del concursante que menos votos reunía. En un momento determinado, Marta Flich ha contactado con la casa para comunicar la salvación de Álex Caniggia. Tras esto, la expulsión se ha quedado en un decisivo duelo entre Laura Bozzo y Sol Macaluso.

Cerca de la medianoche, la presentadora ha vuelto a conectar con la casa para dar a conocer el nombre del segundo concursante expulsado de ‘GH VIP’. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… Sol», fueron las palabras empleadas por la presentadora.

Las reacciones a la expulsión

Las reacciones no se han hecho esperar. La salvada no ha tenido reparo en agradecer el apoyo de sus seguidores al tiempo que ha advertido: «A partir de hoy van a conocer a Laura Bozzo. ¡Hoy empieza mi juego!». De igual manera, Laura Bozzo ha regalado un momento icónico al tirarse al suelo y no dejar de tocarse los ojos. «¡Se me pegan los ojos! Perdón, perdón. Quiero pedir perdón por favor. Tengo los ojos pegados», ha alegado. Cabe recordar que previamente la presentadora ha perdido una pestaña postiza en pleno directo.

Frente a ello, la recién expulsada ha apuntado: «Estoy feliz, tenía que durar lo que tenía que durar. Decide el público y Dios como dice Laura. Laura es show y a pesar de disentir, ella juega en una manera que te puede gustar o no te puede gustar. Desde la casa se vive de otra manera, pero si el público lo ha decidido así tiene que ser». Cabe recordar que Sol Macaluso prometía ser uno de los fichajes bomba de la edición al haber sido la primera confirmada.