Luitingo rompe con su novia en ‘GH VIP’ y el gesto que se presencia al final es de traca

El paso de Luitingo por ‘GH VIP‘ está dando mucho de lo que hablar debido a su acercamiento con Pilar. Una complicidad que ha sido tema de debate especialmente porque el cantante tiene una relación fuera de la casa. Precisamente sobre ello, el presentador del debate le ha preguntado. Aunque en un primer momento ha preferido esquivar el tema, el concursante no ha tenido reparo en abrirse en canal.

«Es que lo mío es una situación un poco difícil, complicada y quiero pedirle perdón, disculpas, si se ha sentido malamente por algo», ha comenzado diciendo. De igual manera, ha proseguido diciendo: «Yo entré aquí muy bien con ella, muy feliz. Es verdad que llevo una relación muy muy corta. Pero eso no quita que ella su casa y su familia, sea una niña de categoría, No ha habido problemas entre nosotros, pero entras aquí y entras con la mente cien por cien aquí».

En la misma línea, el concursante ha querido excusarse alegando: «No sabía que esto era así de intenso, no sabía que se le cogía tanto cariño a la gente. Creo que nunca en mi vida he querido hacerle daño a nadie, nunca en mi vida he engañado a nadie ni me he ido con nadie estando con una persona y nunca he cruzado la linea de la falta de respeto. Yo sé por lo que va y no sabía que iba a encontrar una forma de ser o una persona como Pilar aquí y al final me siento bien con ella, me gusta hablar con ella y a ella conmigo estamos bien. Nunca ha habido besos ni otro tipo de cosas y en la vida lo haría y menos viendo mi padre y menos teniendo esa falta de respeto».

En ese momento, Ion Aramendi ha tomado la palabra. «Te entiendo perfectamente y te estas enfrentando a una experiencia extraordinaria que te cambia la vida y la percepción de las cosas. Lo que pasa dentro, está dentro y o que pasa fuera, está fuera… Es verdad que si tú no conocías muy bien lo que pasaba, esto es lo que pasa. Las emociones se viven de manera más intensa. Luis, lo que entiendo y de verdad que te lo digo porque tú también lo estás pensando, la persona que está fuera se merece que seas claro con ella. Saber lo que está pasando, lo que está sucediendo y lo que quieras decirle», fueron las palabras del moderador del debate.

«Esto no me lo puedes hacer»: el incontrolable llanto de Luitingo

«Esto no me lo puedes hacer», ha suspirado visiblemente abatido. Acto seguido y entre lágrimas, el concursante ha compartido: «Lo mío no es una situación fácil porque yo es verdad que no sabía que que esto era así, que esto era 24 horas del día tan intensas. Soy un niño muy cariñoso, que me refugio mucho en el cariño de la gente y al final yo echo mucho de menos a mis padres y siempre intento estar alegre, estar bien. Siempre he sido un niño que ha estado arraigado a mi familia. Mi padre cuando me fui me dijeron que disfrutara de la experiencia al cien por cien… Me llevo muy bien con su casa».

El concursante no se ha quedado ahí. Éste ha seguido desarrollando su complicado paso por la casa: «La falta de respeto no la he cruzado con nadie y menos con ella que es una pedazo de mujer. Yo con ella me llevo de categoría, pero no sé el tiempo que me voy a llevar. Era una oportunidad que buscaba desde hace tiempo y no sabía que la convivencia era así. No sabía qué tipo de personas aparecen… Soy un niño que me gusta el cariño, los abrazos y el amor en general. Me siento mal cuando a lo mejor me sentía aquí bien. Me sentía mal por sentirme aquí bien y lo ultimo que quiero es que alguien piense malamente mal».

«Créeme que te entiendo y que te entendemos. Ya sé que la experiencia no es la que te esperabas ni la que querrías cuando entraste. Pero la situación es la que es. Yo te doy la opción de que si quieres añadir algo más o lanzar un mensaje, que lo hagas. Si no, no te preocupes y vuelves con tus compañeros», le ha transmitido Ion Aramendi. Ante ello, Luitingo ha contestado: «Lo que quiero decirle tanto a Macu, que es su madre, como a sus hermanos y, sobre todo, a Carmen que si le ha molestado algo que me perdonen. Yo nunca he cruzado la falta de respeto. Yo le tengo mucho respeto a ellos… Es verdad que no vengo de una relación de un año, de dos años. Vengo de una relación que se me cortó de raíz al venirme para acá y no sabía que era así de intenso. No quiero que mis padres se enfaden conmigo».

Luitingo se planta ante Ion Aramendi: «De hombre a hombre»

Antes de zanjar la conexión, Luitingo ha interpelado a Ion: «Me gustaría preguntarte de hombre a hombre si tú lo has visto un gesto de valiente y sincero». Ante esta pregunta, Ion le ha respondido tajantemente: «Bueno, a mí no me gusta hablar mucho de hombre a hombre, sino de persona a persona. Te digo que claro que te entiendo. Sé que es una situación complicada para ti, que es una historia que tienes fuera que la has dejado en stand by para entrar en la casa. La experiencia te está superando y has encontrado cosas que no te esperabas encontrar. Créeme que arroparte ahora mismo con tu compañeros y volver a la casa va a ser lo mejor que te pueda pasar y quédate tranquilo. No te preocupes que hay cosas que no se pueden controlar así que tú sigue siendo tú mismo y para adelante».