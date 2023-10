Ion Aramendi desenmascara a Oriana al comunicar la razón real de su abandono de ‘GH VIP’

La nueva entrega del debate de ‘GH VIP‘ ha estado marcada por la marcha de Oriana Marzoli. Fue el pasado viernes cuando la venezolana manifestó su intención de abandonar la casa de Guadalix. Un deseo que se materializó con su abandono entre rumores y críticas que se han podido esclarecer gracias a la versión dada por la organización del reality durante el debate.

Nada más comenzar, Ion Aramendi ha comunicado: «Ya lo sabéis. Oriana ha abandonado y muchas han sido las teorías sobre esto. No nos vamos a poner a discutir sobre ellas. La relación contractual de ‘Gran Hermano’ es solo con Oriana, con nadie más. Ella quería que entrara su novio y nunca hubo un acuerdo para que eso sucediera».

Unas palabras con las que la organización se desliga de los rumores en los que se aseguraba que el novio de Oriana entraría con ella a concursar y que, como no ha sido así finalmente, ésta había decidido abandonar por incumplimiento del contrato. Tal y como ha apuntado Ion Aramendi, la ira de Oriana comenzaba al ver que Álex no era el expulsado. Para colmo, el concursante salió reforzado después de escuchar unos gritos que le proclamaban ganador.

«Esta va a ser la última vez que vaya a decir esto. Si me vuelve a llamar ridícula delante de la presentadora cuatro veces y no se le dice nada yo me voy a poner heavy. Yo aviso. O le ponéis un celo en la boca o me lo quito yo y me pongo al mismo nivel. Quiero ver de verdad que se toma una medida con esa persona… A mí injusticias así, no», ha comentado fuera de sí Oriana en el confesionario.

Ante la pasividad del Súper, Oriana Marzoli ha proseguido diciendo: «Si a mí me ponéis unas normas, se las ponéis al resto… El cabreo que tengo no es ni medio normal. Si os ponéis aquí a permitir todo y a mí no se me permite no voy a jugar. Yo me largo y punto. No me importa una mierda. Entonces, yo me largo qué quieres que te diga. Quiero abrir la puta puerta y largarme. No aguanto más. Tengo ganas de hablar con mi representante. No soporto estar aquí. ya veremos como lo solucionamos, pero no tengo ganas». Lejos de quedarse callada, la ahora exconcursante ha espetado: «Os vais a enterar cuando te lo juro por Dios tenga que decirle algo. Te juro por Dios que me voy a poner a insultarle como una puta loca».

En ese momento, el Súper le ha preguntado: «¿Te quieres ir del concurso?». Como respuesta, Oriana Marzoli ha asegurado: «Sí, no aguanto más. Estoy hasta el coño. Abre». Una decisión con la que la venezolana ha puesto punto y final a su paso por la casa de Guadalix.



Super: "¿Te quieres ir del concurso?"

Oriana: "Si, no aguanto más"



Así fue el abandono de Oriana de #GHVIP #GHVIPDBT3 pic.twitter.com/VAuV1Itz2F — Gran Hermano (@ghoficial) October 1, 2023

Ion Aramendi, a la yugular de Oriana Marzoli

Nada más ver las imágenes, Ion Aramendi ha comentado: «La puerta de producción da a la calle, es la salida. La otra puerta del confe da a la casa. Ella sabía muy bien lo que hacía como demuestra el vídeo. Nadie echa a Oriana. Ella es la que decide salir. Otra cosa es que se arrepienta una vez fuera».

De igual manera, el moderador del debate ha hecho especial énfasis en las formas de Oriana: «No vamos a entrar en las malas, horribles formas con las que habla al equipo. Las imágenes no engañan y las decisiones son decisiones». Visiblemente enfadado, Ion Aramendi ha concluido poniendo en valor el papel del reality: «Además, me voy a permitir algo que es una cosa que llevo yo pensando. Este formato, ‘Gran hermano’ es más grande que todos y cada uno de los concursantes que pasan por él. Es más grande que todos los presentadores que tenemos la suerte de pertenecer a él o formar parte de él».

Finalmente, Ion Aramendi ha concluido mostrando un demoledor vídeo de Oriana despreciando al equipo del programa y diciendo: «Este programa no pertenece ni a los concursantes ni a los presentadores, os pertenece a vosotros y solo a vosotros y me incluyo, a los que amamos este formato. Si tú no eres consciente de esto, muchas gracias y adiós».