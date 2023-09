Era esperada la reacción de Álex Caniggia a la fuga de Oriana en ‘GH VIP’ y es de aúpa

Dos semanas. Ese es el tiempo que ha aguantado Oriana Marzoli en ‘GH VIP 8’. Para algunos demasiado tiempo, teniendo en cuenta el historial de abandonos de la venezolana en todos los realities en los que ha participado en nuestro país. Pese a su breve estancia en la casa de Guadalix de la Sierra, Oriana ha protagonizado diversas polémicas.

Las más sonadas son las broncas que ha tenido con Álex Caniggia. Por eso la reacción del argentino al abandono de su mayor enemiga en el concurso era la más esperada, y ha sido demoledora. A juzgar por sus palabras, el experto en realities se ha alegrado mucho de la marcha de su compañera.

«Ya eliminé a Luca y ahora, psicológicamente, a Oriana, dos menos«, ha sentenciado, haciendo referencia a la expulsión de Luca Dazi el pasado jueves y al abandono de Oriana Marzoli apenas unas horas después. De esta forma, se ha atribuido el haberles ‘echado’ del concurso’. Y no solo eso, sino que, además, Caniggia ha dejado ver cuál es su objetivo en ‘GH VIP 8’: «Voy a terminar con cada oponente de esta casa y lo haremos juntos: tú, televidente y yo», ha dicho a la audiencia del programa.

La gran bronca entre Oriana Marzoli y Álex Caniggia

Hasta el momento, el argentino se ha mostrado como uno de los concursantes más competitivos. Está dispuesto a hacer lo que sea para ganar, y eso pasa por ir echando uno a uno a todos sus enemigos. Unas horas antes del abandono de Oriana Marzoli, Álex y ella protagonizaban una fortísima bronca.

Fue el pasado jueves, durante la gala presentada por Marta Flich. El programa les propuso a todos los participantes un cara a cara en el que no faltaron los reproches y las acusaciones. Hasta tal punto que la presentadora se vio obligada a intervenir para evitar que la cosa pasara a mayores.

«Mentiroso» o «ridícula» son solo algunas de las demoledoras palabras que Oriana Marzoli y Álex Caniggia se intercambiaron. En un momento de la discusión, Marta Flich tuvo que pedirles respeto: «Os pediría que os respetarais. Se pueden decir las cosas de otra forma, no me gustaría que hubiera insultos». Un toque de atención que no sirvió de mucho, pues ambos continuaron dedicándose insultos y reproches.

Aunque en un momento dado la venezolana le tendió la mano para intentar hacer las paces, el argentino se la negó. «Le he dado la mano porque pensaba que no iba a verle más y la ha rechazado», lamentó ella. Ahora, sin su compañera en la casa, Álex está mucho más tranquilo e incluso contento. Su único objetivo es convertirse en el ganador de ‘GH VIP 8’.