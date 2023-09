Enrique del Pozo se despacha con esta dureza sobre Luis Rubiales y ojo a cómo le llama

Enrique del Pozo ha vuelto a aparecer en la escena pública. El que fuera tertuliano de ‘Viva la vida’ ha reaparecido con motivo del estreno de ‘Hechos y obras’. Precisamente en el photocall, el televisivo no tuvo reparo en atender a los medios allí congregados. Junto a ellos, Enrique habló sin pudor alguno dejando clara su postura sobre el caso Rubiales.

En declaraciones a Europa Press, Enrique del Pozo ha llegado a tildar de «impresentable» al que fuera Presidente de la Real Federación de Fútbol. «Yo creo que este señor es un impresentable profesional y personalmente tiene que ser destituido ya, él y los palmeros, porque yo creo que el problema no sólo erradica en este señor, sino en todo el circulo vicioso que está alrededor», han sido sus palabras.

Lejos de quedarse callado, Enrique del Pozo ha proseguido diciendo: «Yo creo que a Jenni hay que estarle muy agradecida y no se le puede presionar más, no se le puede hacer culpable de toda esta historia, me parece de una bajeza tremenda y terrible». Visiblemente indignado, el tertuliano ha llegado a apuntar que Rubiales tenía que ser sustituido de inmediato.

Al mismo tiempo, Enrique del Pozo ha subrayado que «el fútbol tiene que aprender que no es una cosa solamente de hombres, ni económicamente ni de derechos, ni de situación». «Creo que nos hemos quedado un poco en el paleolítico, creo que este hombre tiene que estar fuera de este país», ha llegado a apuntar.

«Lo que me da absolutamente asco y desprecio es la operación avestruz, la cantidad de futbolistas, árbitros, presidentes de club, no dicen absolutamente nada», ha asegurado. Así pues, Enrique del Pozo ha calificado de «hipócrita» y «machista» al deporte rey en nuestro país al mismo tiempo que ha demandado: «Hoy tendría que salir futbolistas de mucho poder, de mucha difusión, para decir ‘Jenni estamos contigo'».

La opinión de Enrique del Pozo sobre el caso Daniel Sancho

El caso de Daniel Sancho ha copado también cierto interés en las declaraciones de Enrique del Pozo. «Me alegro que el padre no esté vivo en este momento porque sería matarlo en vida. Tenía pasión, pasión, pero bueno, ha sucedido que pague las consecuencias y, sobre todo, que no le condenen a pena de muerte», ha sentenciado.

Lejos de extenderse, Enrique del Pozo ha tildado de «delicado» el tema. «Me da pena por sus padres, pero él ha matado a una persona y ha hecho lo que ha hecho. Tiene que asumir lo que ha hecho, es injustificable, pero no tiene que ser plato de buen gusto para unos padres que un hijo haya hecho esto».

El robo en casa de Miguel Bosé

Al tertuliano también le han preguntado por el robo que Miguel Bosé sufrió en su casa de México. Una cuestión que le ha valido para denunciar: «Es un arma de doble filo porque denuncias, cierta policía está compinchada con las bandas… Imagino que tendrá un poco de miedo y se habrá pensado muy bien el ir a denunciarlo».

Otro robo del que también se ha hablado ha sido el que sufrió María del Monte. Otro asunto «delicado» en palabras del cantante debido a que «el pánico de sentirte chantajeado, quien ha dado las pistas para poder entrar o no entrar y muchas veces son el entorno alrededor nuestro, pero ahí está la policía». Sobre el estado de la cantante, ha deslizado: «Imagino que estará muy dolida porque le han quitado cosas de su madre».