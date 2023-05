El primer pronunciamiento de Enrique del Pozo tras su ruptura con Rubén Sánchez (‘Supervivientes’)

Enrique del Pozo y Rubén Sánchez presumían de su amor en el plató de ‘Supervivientes’ mientras este último se encontraba participando en el reality de Telecinco. Sin embargo, en esta ocasión el amor y la pasión ha tenido caducidad y ambos han decidido romper su relación justo cuando habrían celebrado su segundo aniversario, como publica la revista Diez Minutos.

Ambos se conocieron en la época de ‘Crónicas Marcianas’ cuando Enrique del Pozo era uno de los colaboradores estrella de Xavier Sardá. Mientras, Rubén Sánchez también trabajaba en el exitoso programa como uno de los miembros del equipo de seguridad. No obstante, el amor no surgió entre ambos hasta 2021, por lo que ha durado apenas dos años.

La crisis en la pareja habría sido muy reciente. Hasta hace tan solo unas semanas Rubén Sánchez seguía a su entonces pareja en las redes sociales, aunque ha tomado la drástica decisión de dejar de hacerlo para no ver sus fotografías. Su ruptura coincide con el que era su segundo aniversario, el 1 de mayo.

De esta manera, atrás quedan estas bonitas palabras de Enrique del Pozo sobre Sánchez: «He encontrado al amor de mi vida, me complemento totalmente con Rubén y no descartamos casarnos en el futuro. Es un amor tan fuerte, de entenderse, comunicarse…». De hecho, hasta se mostraban contundentes sobre las críticas por la diferencia de edad entre ambos: «El amor no conoce de edades».

El pasado mes de diciembre, cuando Enrique del Pozo era ingresado en el hospital, Rubén Sánchez seguía siendo su gran apoyo. Era él mismo quien actualizaba su estado de salud: «Enrique ha estado ingresado una semana con una neumonía muy, muy dura. No es Covid. Lo ha podido superar, aunque no está siendo fácil. Está en casa, pero sigue con tratamiento fuerte, con medicación y con cuidados muy controlados por médico y hospital».

La indirecta muy directa de Enrique del Pozo a su ruptura sentimental

Este miércoles, Enrique del Pozo ha compartido una publicación en Instagram que parece ser una clara indirecta a su ex pareja. El colaborador televisivo ha compartido una célebre frase de la escritora Ana María Matute: «Se es de donde se quiere ser, y se pertenece a quienes se desea pertenecer», ha escrito.