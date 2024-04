Enrique del Pozo no tiene contemplación con este palo a Terelu Campos en el peor momento

Enrique del Pozo, enemigo público de las Campos, ha sentenciado duramente tanto a Terelu como a Carmen Borrego en ‘Fiesta’ y se ha posicionado del lado de su hijo José María y de Paola en esta polémica entrevista que está dando la vuelta a la prensa del corazón.

«Yo creo que José María ha hecho unas críticas hacia su madre basadas en una historia de un matrimonio, pero yo en ningún momento he visto que llame a Carmen Borrego mala madre, que lo ha criado mal o que no se ha preocupado por él. No dice ese tipo de cosas tan duras», ha empezado subrayando el colaborador.

Además, ha sugerido que Borrego debería detener las críticas, a su juicio innecesarias, que está recibiendo su hijo en varios programas de la cadena. «Carmen debería frenar este linchamiento que se está haciendo en muchos programas con su hijo y que no se merece», ha aseverado Enrique del Pozo.

Pero el momento más tenso en plató se ha producido cuando ha acusado a ambas hermanas de aprovecharse de la descarnada exclusiva de José María Almoguera y Paola Olmedo para sacar partido económico. «Las Campos no lloran, las Campos facturan y ayer lo demostró Terelu Campos«, ha afirmado en referencia a su aparición en ‘De Viernes’.

Lejos de quedarse ahí, Enrique del Pozo ha acusado a Carmen y Terelu de rajar contra Paola por detrás: «Aquí hay un problema de hipocresía. Este chaval es un buen chaval, trabaja en programas de televisión y le han llegado comentarios de lo que se decía de su mujer y lo que, a veces, incluso Carmen y Terelu han dicho de esta chica (Paola) sin un micrófono. Y no expresiones muy positivas. Carmen con un grupito de compañeros ha dicho comentarios como: ‘fíjate esta chica, no es la que me gustaría para mi hijo'». El tertuliano ha asegurado que, para la exconcursante de ‘Supervivientes’, Paola no estaba a la talla de su hijo y que temía que se aprovechase de él.

«José María no sabe dónde se ha metido porque no sé si va a poder aguantar todo lo que se va a decir, porque es muy complicado estar donde está. Y tampoco me creo que lo haya hecho sin intención. No sé si ha medido las consecuencias, pero las consecuencias van a ser serias», ha advertido por su parte Emma García. «Le tengo especial cariño y ojalá sepa dónde se ha metido», ha rematado.