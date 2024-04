Exclusiva: Los motivos por los que Terelu Campos ha sido despedida de ‘Mañaneros’ de TVE

Terelu Campos no continuará sus colaboraciones con ‘Mañaneros’, el programa matinal de TVE que encabeza Jaime Cantizano. Se convirtió en su primer proyecto estable de la presente temporada tras la cancelación de ‘Sálvame’, pero, tal y como ha podido saber El Televisero, la dirección del programa no estaba satisfecha con ella y no la veía integrada en el equipo.

Ha sido Pipi Estrada, periodista y colaborador de ‘Fiesta’ con Emma García, el que ha puesto sobre la pista de esta información. El que fuera pareja de Terelu ha desvelado en el magacín del fin de semana de Telecinco que «ha dejado de colaborar en un programa por las mañanas» porque «la han cesado» y «le han dicho que no continuaba».

La noticia ha dejado en shock a sus compañeros y El Televisero ha conocido en exclusiva los verdaderos motivos por los que Terelu Campos ha sido despedida de ‘Mañaneros‘. El cese fue comunicado hace dos semanas. Al parecer, existirían desavenencias con los directores respecto al contenido que aportaba y la actitud que tenía con otros miembros del equipo.

En definitiva, durante el tiempo que ha estado vinculada con este formato de la cadena pública, no ha satisfecho las expectativas que se depositaban en ella. Por eso, ahora se podría entender mejor el nuevo idilio de Terelu Campos con Mediaset tras diez meses de impasse; presentándose en la gala de ‘Supervivientes’ el jueves y aceptando sentarse en el plató de ‘De Viernes’ anoche.

«Esto les ha venido bien, les ha caído del cielo. Terelu estaba pasando por una situación económica complicada, muy complicada», ha destapado Pipi Estrada, dejando caer que pretendería revertir esa debilidad monetaria rentabilizando el asunto de su sobrino y su hermana Carmen Borrego.

No obstante, el vínculo de Terelu Campos con TVE no se rompe definitivamente porque, en principio, seguirá colaborando con ‘D Corazón’, el programa de sobremesa de los sábados y domingos presentado por Jordi González y Anne Igartiburu. Además, será una de las participantes estrella de ‘El Cazador Stars’, una variante del concurso de Rodrigo Vázquez con famosos que se estrena el próximo jueves.