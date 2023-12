La pillada a Emma García sin percatarse que lo que hace le deja mal parada en ‘Fiesta’

Este miércoles 6 de diciembre, festivo por el Día de la Constitución, Emma García se ha puesto al frente de ‘Fiesta’, tras ocupar el hueco de ‘TardeAR‘. Aunque la presentadora no ha tenido su mejor tarde, pues ha quedado en evidencia delante de sus colaboradores y de la audiencia, tras echar un rapapolvo a sus compañeros por burlarse de unas imágenes emitidas por el programa.

María Verdoy acababa de terminar su sección sobre vídeos virales en las redes sociales, cuando todos los colaboradores aparecieron en pantalla intentando aguantar la risa. Y es que en una de las imágenes se podía ver cómo un hombre con sobrepeso perdía el equilibrio en la arena de la playa y caía sobre un joven que estaba tomando el sol.

«¡Qué susto!», «le ha caído el gordo», «tomar el sol es un deporte de riesgo», «habría que preguntar si está bien ese hombre» o «ese hombre murió, pero muy mejorado». Estos eran algunos de los comentarios de los colaboradores de ‘Fiesta’ tras ver el vídeo. Sin embargo, Emma García se vio obligada a interrumpir sus mofas lanzando una importante reflexión.

«A mí me parece un disgustazo, tanto para la o el que esté tomando el sol, como para el que cae», sentenció la presentadora, llevándose en aplauso de todos los presentes por su empatía con la persona con sobrepeso. Pero Enrique del Pozo la cortó para hacer otro chiste, que a la comunicadora le gustó aún menos. «¡Y se ha librado del otro!», soltaba el colaborador, haciendo referencia al otro chico que tenía a su lado, también con el mismo problema físico.

Emma García queda en evidencia en ‘Fiesta’ tras su reprimenda a los colaboradores

Esto hizo que Emma García estallara contra sus compañeros: «¡Ya vale de reírnos tanto! ¡Vamos a ver, ya!». «¡Pero si te estás partiendo de risa tú!», le volvió a interrumpir Del Pozo. Sin embargo, ella lo negaba: «¡No! Yo no me he reído. De otras cosas me parto de risa, pero esto… Esto me ha dolido un poco. Me ha dolido por la caída…». Hasta que tuvo que dejar de hablar por empezar a reírse.

«¡Y por eso nada más!», se escuchaba decir a Luis Rollán, mientras Emma no podía parar de reír. Finalmente, tuvo que ser un aplauso del público presente en el plató lo que cortó este surrealista momento. Y es que la presentadora se estaba burlando de algo de lo que, apenas unos segundos antes, había regañado a sus compañeros.