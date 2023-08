María del Monte dice ‘hasta aquí’ a ‘Fiesta’ por lo que le preguntan del asalto a su casa

Si hace unas semanas era Miguel Bosé el que era asaltado en su casa de México por unos encapuchados cuando estaba con sus hijos; este viernes de madrugada era María del Monte la que vivía algo muy parecido cuando se encontraba en su vivienda de Ginés (Sevilla) junto a su mujer Inmaculada Casal.

Según informa EFE, la Policía Judicial ya habría realizado una primera inspección ocular y por el momento no habría detenidos. La investigación sigue abierta y la pareja no quiere dar ningún dato para no entorpecer el trabajo de la Guardia Civil.

Como era de esperar, tras conocerse la noticia, ‘Fiesta de verano‘ con Frank Blanco y María Verdoy se trasladaba a casa de María del Monte con un reportero para conocer todos los detalles de este asalto y cómo se encontraba la cantante y presentadora y su mujer.

Tras ver como varios reporteros se agolpaban a la puerta de su casa, María del Monte solo lanzaba una petición según informaba Aurelio Manzano en ‘Fiesta’. «Lo único que pido es que no enfoquen la casa«, eran las palabras de la artista solicitando a los medios que no se enfoque su vivienda por miedo a que puedan volver a entrar.

María rompe su silencio y aclara su estado: «Gracias a Dios estamos bien»

María del Monte contesta a la prensa a la salida de su casa

Eran casi las ocho de la tarde cuando María del Monte salía de su casa para desplazarse hasta Antequera donde tenía que dar un concierto este domingo. «Gracias a dios no hemos sido víctimas de ninguna violencia y estamos bien«, empezaba a explicar la cantante ante la prensa que estaba a la salida de su casa.

«Darle las gracias a todos los amigos y a los medios por la preocupación que tenéis, pero lo vivido vivido está. Intentaremos seguir hacia adelante«, aseveraba María del Monte. Ante las preguntas del reportero de ‘Fiesta’ sobre cómo se produjo el asalto, la artista ha preferido no contestar. «Quiero que entendáis que voy a trabajar ahora porque tengo un profundo respeto hacia mi trabajo como al de los demás, por eso estoy aquí porque entiendo que también estáis trabajando», respondía Del Monte.

«Pero quiero que entendáis que no puedo decir nada porque es lo que me han dicho y no debo entorpecer nada. Si quiero aclarar una cosa que al parecer ha aparecido en algún sitio. Quiero que sepáis que en casa no suele haber cantidades ingentes de dinero y que llevarse se han llevado todo, pero hasta ahí. Agradeceros lo que os habéis preocupado y a toda la gente que está llamando lo importante ahora es que estamos bien y no hay que lamentar ninguna desgracia. Cuando vives cosas trágicas aprendes a que lo demás carece de importancia», añadía.

María del Monte se niega a contestar a las preguntas de ‘Fiesta’

Tras la insistencia del reportero de ‘Fiesta’ para ponerle el pinganillo y pudiera saludar y responder a los presentadores, María del Monte volvía a rechazarlo porque se tenía que ir. «Os agradezco que entendáis que tengo que ir a trabajar, quiero salir de aquí y tratar de pensar en otra cosa y ya está, no puedo decir nada más», respondía ella. Desde plató era Frank Blanco el que pedía al reportero que le preguntara si era verdad que pudo ver cara a cara a los atracadores pero María del Monte seguía sin querer entrar en detalles.

Pese a todo, ‘Fiesta’ le daba las gracias a María del Monte por pararse ante la prensa y contar cómo se encontraba después de este gran susto. «Es verdad que no ha contestado a la pregunta pero da la sensación de que si hubo encuentro físico con los asaltantes», remarcaba Frank Blanco. Tras ello, todos los colaboradores y los propios presentadores recalcaban lo generosa que había sido estando en shock aún ha atendido a la prensa.