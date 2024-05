Destapan a ‘MasterChef’ por lo que pasó realmente con el ‘león come gamba’: no se vio en pantalla

Hace más de ocho años desde que ‘el león come gamba’ revolucionó ‘MasterChef’, convirtiéndose en uno de los momentos más virales de la historia del programa culinario, pero los espectadores no conocen toda la verdad. Pablo Pérez, uno de los concursantes de esa entrega, ha revelado todo lo que ocurrió realmente en el set de grabación.

La infame creación, que le costó a Alberto su expulsión del programa en la segunda entrega y que Jordi Cruz calificó como «una guarrada», tiene más historia detrás de lo que se pudo ver en pantalla. «Los 14 concursantes que quedábamos estábamos muy afectados, llorando por todo lo que había sucedido en plató», recordó el concursante en un reportaje para El País.

«En pantalla no se vio ni la cuarta parte donde hacemos los descansos y, en medio de ese silencio sepulcral, una de las jefas nos dijo, sonriendo y aplaudiendo: ¡Vaya programa nos habéis regalado!», reveló el exconcursante de ‘MasterChef’, denunciando la frialdad con la que el programa funciona entre toma y toma durante los rodajes.

Ex concursantes de ‘MasterChef’ destapan a la dirección del programa

Y es que, Pablo no daba crédito a lo que ocurrió después de la brutal valoración que su compañero Alberto recibió en su día del jurado. «Hay que tener cero empatía para decir algo así. Vi a las más responsables del programa bailando de alegría y diciendo que se iban a hacer ricas con lo que había pasado con él«, recordó el exparticipante del talent de TVE.

Pablo Pérez en ‘Masterchef 3’

El antiguo aspirante se ha sentado con el citado medio para participar en una pieza que analiza cómo ‘MasterChef’ ha dejado de ser progresivamente el programa blanco que comenzó siendo. «La productora busca que el espectador entre en conflicto con los concursantes. Expone al escarnio público a personas anónimas», reveló otro exconcursante que prefiere no revelar su identidad.

Y es que, al parecer el programa producido por Shine Iberia habría cambiado incluso su criterio para seleccionar a los concursantes, apostando más por el espectáculo que por la cocina. «Personas que han hecho el casting este año me cuentan que ya no te hacen pruebas gastronómicas como nos pasaba a nosotros, sino pruebas de cámara y que les cuentes tu vida, aunque no sepas cocinar», reveló la misma fuente.

«Controlan las cocinas»

Pero las acusaciones en contra de ‘MasterChef’ no se acabaron ahí. Pablo Pérez también aseguró que la organización del programa tiene mucho que ver en el resultado final de los platos. «Controlan las cocinas. He visto alguna nata hervir y, por casualidad, el fuego se apaga. Hornos que de repente dejan de funcionar», aseguró el compañero de Alberto.

«En mi edición sí que he visto momentos que no respetan la cronología de los hechos. Aparecen reacciones de algún participante que han ocurrido en un momento completamente diferente y han sido cortados y pegados en la sala de montaje», señaló Pérez, que guarda un recuerdo agridulce de aquella edición de 2015 en la que el infame ‘León come gamba’ arrasó en redes sociales.