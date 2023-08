Adara Molinero dispara tal publicación contra Bosco y lo que hay detrás de su ruptura

Adara Molinero ya no se esconde. La finalista de ‘Supervivientes 2023‘ ha hecho saber y de forma clara a todos sus seguidores que su relación con Bosco Martínez-Bordiú ya es cosa del pasado. Atrás quedan esos días en los que en el reality se les veía con complicidad o incluso aquel beso que nos regalaban en la gran final.

Tras semanas de especulaciones, era Adara quien daba ‘me gusta’ a una publicación en la que no salía bien parado Bosco. «Era obvio que todos sabíamos, no había pareja, no había encuentros, no había escapadas de ellos solos ni unas vacaciones solos. Una pareja tiene que tener sus espacios pero ¿tantos? Él es así, es respetable, pero no pidas iniciar una relación si te vas a pasar el verano a tu bola», decía el texto. Acto seguido, quitaba el ‘me gusta’, pero ahora ya no se oculta.

La influencer, después de que Bosco haya dejado de seguirle en las redes sociales y se le haya visto con otra concursante de ‘Supervivientes 2023’, ha compartido una publicación con un clarísimo recado hacia el ganador del reality de Telecinco. «Mantente soltera hasta que el amor se sienta así», reza el post que ha compartido Adara Molinero.

De esta manera, Adara estaría denunciando cómo se ha sentido en su relación con Bosco Martínez-Bordiú, dejando entrever el motivo de su ruptura: «Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que no quiera jugar, alguien que sepa lo que quiere. Quédate soleta hasta que te parezca fácil, sencillo, como respirar». Es más, la influencer no habría estado conforme por cómo le ha tratado el sobrino de Pocholo: «Quédate soltera hasta que no tengas que recordarle constantemente a alguien cómo ser mejor o cómo tratarte bien».

La publicación va un paso más allá: «Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que haría cualquier cosa para que te sientas querida y escuchada». O también se pueden leer frases como «Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que nunca te llene el corazón de dudas, alguien que te recuerde cada día lo especial que eres para él» o «Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que simplemente tenga sentido, que solo te aporte paz y felicidad». Claro está que la ruptura entre Adara y Bosco amistosa no parece haber sido.