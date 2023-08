Bosco da carpetazo a Adara Molinero y la olvida con esta concursante de ‘Supervivientes’

Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú aspiraban a ser la pareja del verano tras iniciar su romance en ‘Supervivientes 2023‘. Sin embargo, tras varios meses de sospechas y especulaciones, todo parece indicar que ambos han decidido poner fin a la relación por un determinante motivo. Desde entonces, Adara se ha refugiado en su madre, Elena Rodríguez, mientras que Bosco en una concursante de ‘Supervivientes’.

Lo cierto es que la pareja sorprendía a la audiencia de ‘Supervivientes’ al iniciar su romance a las puertas de la final. Durante los casi cuatro meses de concurso en ningún momento se les había visto más cerca de la cuenta ni con una sintonía especial. No obstante, finalmente el amor triunfaba y ambos salían juntos del programa. Sin embargo, una vez fuera eran muy pocas las imágenes que se veían de ellos dos juntos, lo que daba pie a los rumores de ruptura.

La confirmación de la ruptura llegaba con la mismísima Adara Molinero dando ‘me gusta’ a un tweet en el que se expresaría lo que ella misma habría sentido durante estos meses: «Era obvio que todos sabíamos, no había pareja, no había encuentros, no había escapadas de ellos solos ni unas vacaciones solos. Una pareja tiene que tener sus espacios pero ¿tantos? Él es así, es respetable, pero no pidas iniciar una relación si te vas a pasar el verano a tu bola».

Por su lado, el ganador de ‘Supervivientes 2023’ publicaba un post en Instagram con un texto que también es muy elocuente. «Cuando hay mal tiempo y oleaje en la vida, uno tiene que pensar que si hay temporal hay viento y si hay viento el Velero tira […] La vida te da palos y a veces más de uno y en el mismo sitio», escribía junto a unas publicaciones.

Ahora que todo el mundo sabe que Bosco y Adara lo han dejado, la reina de los realitys se refugia en su madre. Elena Rodríguez siempre ha sido su gran apoyo, y en esta ocasión no iba a ser menos. Ambas se han dejado ver juntas saliendo a pasear acompañadas de su sobrina.

Adara Molinero y Elena Rodríguez juntas.

Mientras tanto, Bosco se ha dejado ver junto a Katerina Safarova, también concursante de ‘Supervivientes 2023’. Él ha compartido en sus redes una fotografía que le habría hecho la rusa en lo que parece un restaurante o bar de copas, lo que ha desatado las especulaciones sobre cuál es su verdadera relación.